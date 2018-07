Podemos califica de «indignante» pretender cobrar al paciente por las largas convalecencias

LOGROÑO. Podemos La Rioja considera «indignante y vergonzoso» que la Consejería de Salud impulse un decreto que obligará a los pacientes riojanos a sufragar los gastos de sus convalecencias cuando éstas superen los sesenta días.

Así lo aseguró ayer el secretario general del partido, Francisco Garrido, quien manifestó el «malestar» de su partido al conocer que la Consejería de Salud pretende sacar adelante la medida por decreto, tal y como denunció el PSOE hace unos días: «Esto no hace sino evidenciar lo que llevamos denunciando durante años, que el Partido Popular no ve personas, no ve enfermos o pacientes, sino clientes; no ve necesidades básicas, sino posibilidades de negocio».

En este sentido, Podemos denunció, además, que «todos los centros sanitarios de La Rioja que prestan este tipo de atención especializada en procesos de convalecencia son de titularidad privada y 'casualmente' pertenecientes a la misma empresa, Viamed Salud». «El Gobierno -continuó Garrido- se ha dedicado a cerrar plantas en hospitales públicos al tiempo que deriva a sus pacientes a centros privados que no están especializados en este tipo de atención, lo cual es de una irresponsabilidad mayúscula».

Para la formación morada, ésta es «la enésima actuación con la que la Consejería de Salud beneficia a la empresa privada Viamed» y advierte de que el Gobierno de La Rioja ha firmado «numerosos» contratos con esta compañía sanitaria «privatizando servicios básicos que, hasta entonces, se venían prestando desde el ámbito de lo público».