Cs y Podemos no acuden a la comisión que aborda la reforma de la ley de la ADER L.J.R. Viernes, 26 octubre 2018, 23:38

logroño. La cita era a las 9.30 horas de ayer en el Parlamento regional. La Comisión de Desarrollo Económico e Innovación abordaba su última sesión antes de elevar a la Mesa del Parlamento el proyecto de modificación de la ley de la Ader que se debatirá en Pleno. Se completó el guión previsto, pero con dos ausencias. Ni el diputado de Cs Diego Ubis (vicepresidente de la Comisión y que ayer tenía que haber actuado como presidente tras la sustitución de Noelia Moreno) ni Ana Carmen Sainz (Podemos), sustituyendo a Germán Cantabrana, acudieron a la convocatoria.

«Ni @CsLaRioja ni @Podemos_LaRioja acuden a la Comisión del @parlamentoLR que aprueba la reforma de la ADER. ¿Deben los riojanos pagar a políticos que no van a trabajar? Para esto no necesitamos la 'nueva política'», tuiteaba el PP riojano. Ubis respondió: «¿Y ver como el bipartidismo se pone de acuerdo para 'untar' empresas a dedo? ¿Certificar como #PPSOE acuerdan dar cobertura a las irregularidades que la agencia viene desarrollando? Preferimos no estar en ese conchaveo y trabajar en alternativas reales de desarrollo económico».

Tanto Ubis como Cantabrana (en nombre de Ana Carmen Sainz) aseguraron que su ausencia en la comisión se debió a «asuntos personales», al tiempo que Ubis criticó que la reforma «está blindando una práctica que el propio Tribunal de Cuentas ha criticado»

El portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, tildó la ausencia de «poco seria y poco responsable. ¿Con qué cara se pide un Parlamento profesional y no se acude cuando las cosas no salen como me gustan?».