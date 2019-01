Ya llegó el nuevo año. Y con él suelen llegar las novedades fiscales, pero en realidad este año hay pocos cambios y muchas incógnitas. Repasemos brevemente la situación. En la comunidad autónoma de La Rioja, después de la retirada por parte del Gobierno de los proyectos de la Ley de Presupuestos para 2019 y de la Ley de Medidas Fiscales, nos hemos quedado huérfanos de modificaciones en los impuestos. Aunque no del todo; con la retirada de estos proyectos se ha presentado uno nuevo de medidas económicas, presupuestarias y fiscales urgentes para el 2019. Aunque el texto aún dará muchas vueltas, sí que sabemos que se trata de un 'remix' de diversas medidas estrella que iban en los proyectos anteriormente retirados. Entre otras cuestiones, se recoge una rebaja en el tipo de gravamen de la escala autonómica más baja del IRPF del 0,50%. Una medida que afectaría a más de 110.000 riojanos, si bien su impacto sería de unos escasos 25 euros por contribuyente. Vamos, que nos daría para irnos de comida, pero para una comida sin excesos.

Otra de las medidas de este proyecto de Ley de Medias Urgentes es el aumento de la deducción por nacimiento y adopción de hijos: 600 euros para el primero, 750 para el segundo y 900 euros para el tercero y sucesivos hijos.

Igualmente, se incluyen la famosa gratuidad del primer ciclo de educación infantil y la ayuda a los autónomos para el pago de sus cotizaciones sociales.

En cualquier caso, algún grupo parlamentario se ha apresurado a decir que no apoyará el proyecto, y visto que el primer semestre de 2019 trae elecciones, mucho me temo que estas y otras medidas más técnicas que habíamos propuesto al Gobierno, y estaban en los proyectos retirados, no verán la luz.

De la misma forma, y brevemente, aunque no lo tengamos fácil para resumir, desde el Estado las cosas no son muy diferentes. El año 2018 lo hemos cerrado sin proyecto de Presupuestos y con un Gobierno que debe recurrir al decreto ley para sacar sus cambios adelante.

El último Consejo de Ministros del viernes pasado aprobó alguna cuestión menor, aunque no por ello exenta de interés: se han prorrogado un año más los límites de módulos (los famosos 250.000 euros de facturación). Y se han publicado los coeficientes anuales para la actualización de valores catastrales. ¡Y que no se nos olvide! Al Gobierno no se le ha pasado el plazo: ha prorrogado un año más la vigencia temporal del Impuesto sobre el Patrimonio. En 2019 también pagaremos patrimonio, aunque los riojanos sigamos contando con la bonificación autonómica del 75%. Desde el punto de vista mercantil se han hecho algunas modificaciones a las cuentas consolidadas y se ha modificado el derecho de separación de los socios en caso de no distribución de dividendos.

Esta última medida auspiciada por los economistas que pedíamos mayor seguridad jurídica ante los problemas que se están generando en las sociedades. Desde un punto de vista laboral, se han elevado las pensiones contributivas en un 1,6%, mejorado también la pensión de viudedad y se ha aumentado la cotización de autónomos a cambio de alguna mejora.

Otras muchas cuestiones se quedan en el tintero para 2019: el temido 'catastrazo' pendiente, a través del ya famoso valor de referencia a efectos de Transmisiones, contribución y Patrimonio; el también temido Impuesto sobre Servicios Digitales, la reducción de los pagos en efectivo a un máximo de 1.000 euros, la aprobación de un tipo efectivo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, la subida del IRPF en los tramos más altos y en el del ahorro, la cotización de los autónomos por los ingresos reales... En fin, muchas cuestiones que ya veremos si finalmente ven la luz y en qué medida. En todo caso, los economistas tenemos claro que nos espera un año divertido. Feliz 2019.