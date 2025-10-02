Plenergy abre una gasolinera 'low cost' en Logroño La compañía ha inaugurado la estación de servicio en la avenida de Mendavia 15, en el Polígono industrial Cantabria I

Plenergy ha inaugurado en Logroño su segunda gasolinera de bajo coste en La Rioja, sumándose a la que ya abrió en Alfaro. La compañía tiene 334 estaciones operativas en España, repartidas en 16 comunidades autónomas y 38 provincias a las que hay que sumar 7 en Portugal.

Esta nueva estación en la capital riojana está en avenida de Mendavia 15, en el Polígono industrial Cantabria I. Cuenta con 3 surtidores, un punto de recarga eléctrica, servicio de inflado de neumáticos gratuito, un mecanismo de repostaje sencillo, servicio automático las 24 horas del día y su personal atiende a pie de pista.

Su horario es de 07.10 a 21.45 horas, de lunes a viernes, mientras que los fines de semana es de 09.10 a 14.00 horas y de 16.10 a 20.00 horas. Ofrece un sistema de vigilancia de 24 horas y la opción de videollamada a través de su Centro de Control.

