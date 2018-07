La Plataforma de Interinos de La Rioja censura «la mentira» de las oposiciones Un comunicado denuncia que el actual sistema de acceso a la función pública no tiene en cuenta la práctica del opositor LA RIOJA Sábado, 28 julio 2018, 23:06

logroño. La Plataforma de Interinos de La Rioja califica de «mentira» las últimas oposiciones convocadas en toda España. En su opinión se llaman concurso-oposición cuando son «oposición pura». «Si pasas el corte -añaden en la nota- sigue siendo oposición y aquí sólo se puede aprobar a tantas personas como número de plazas ofertadas».

La Plataforma de Interiores afirma que otra mentira es que el sistema busque a los mejores, al depender del azar de los temas a desarrollar por los opositores. Y denuncia en el mismo sentido que en ningún momento del sistema se evalúen las competencias docentes de los opositores, al hacerse únicamente mediante un examen.

Critica igualmente la plataforma que las calificaciones no son justas dado que las notas tienden a la baja. «Es mentira que los opositores que no aprueban es que no estaban suficientemente preparados. ¿Cómo no van a estar preparados para dar clase personas que llevan 3, 5, 10, 15 o más años trabajando en esto?», añade el comunicado.

«El golpe de gracia, la próxima vez será. ¿Sabemos si habrá próxima vez? ¿Y si la hay, dentro de cuánto tiempo?», afirma la plataforma en su comunicado, en el que recuerda que «los empleados públicos son despedidos y cesados sin ningún tipo de indemnización, aunque lleven 20 años trabajando».

Finaliza la denuncia la plataforma pidiendo que se modifique «el sistema de acceso a la función pública docente que tenga en cuenta la práctica y las aptitudes pedagógicas del opositor», al tiempo que piden un proceso de consolidación extraordinario que regularice la situación de todos los interinos que han sido contratados en fraude de ley.