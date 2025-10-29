LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido por intentar matar a su vecino con una explosión de butano en Logroño

La plantilla de Alfaro refrenda por inmensa mayoría el preacuerdo para el ERTE en ZF Aftermarket

Tras las asambleas informativas, la sensación que recorre a trabajadores y a representantes sindicales es que es un buen acuerdo dadas las circunstancias de la empresa

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:33

Comenta

Los trabajadores de la planta alfareña de la multinacional alemana ZF Aftermarket han refrendado con una inmensa mayoría el preacuerdo entre la empresa y la ... comisión negociadora social para la solicitud de un expediente regulador de trabajo temporal (ERTE), que afectará a 170 de las 194 personas en plantilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  2. 2 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  3. 3 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  4. 4 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  5. 5

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  6. 6 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  7. 7 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE
  8. 8 UAGR: «Peligra el sector vitivinícola y muchas explotaciones ya están en bancarrota»
  9. 9

    La SD Logroñés se topa con la calidad del Racing
  10. 10 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La plantilla de Alfaro refrenda por inmensa mayoría el preacuerdo para el ERTE en ZF Aftermarket

La plantilla de Alfaro refrenda por inmensa mayoría el preacuerdo para el ERTE en ZF Aftermarket