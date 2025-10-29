La plantilla de Alfaro refrenda por inmensa mayoría el preacuerdo para el ERTE en ZF Aftermarket

Los trabajadores de la planta alfareña de la multinacional alemana ZF Aftermarket han refrendado con una inmensa mayoría el preacuerdo entre la empresa y la ... comisión negociadora social para la solicitud de un expediente regulador de trabajo temporal (ERTE), que afectará a 170 de las 194 personas en plantilla.

Tras una larga jornada, las partes llegaban a un preacuerdo superada la medianoche del jueves. Quedaba que lo secundaran las plantillas de Alfaro, Corella y Ólvega. En la alfareña, lo hicieron el lunes tras varias asambleas informativas sobre el texto. Finalizado el recuento entre los que acudieron a votar, han sido 131 votos a favor y tres en contra. Con esas cifras y visto bueno, la multinacional dedicada a los componentes para vehículos, en Alfaro especializada en frenos, comunicaba en el mediodía de este miércoles la documentación con el acuerdo de las partes empresarial y social de ERTE al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Tras las asambleas informativas, la sensación que recorre a trabajadores y a representantes sindicales es que es un buen acuerdo dadas las circunstancias de la empresa. Dentro de la situación, esa satisfacción se fundamenta en puntos como que el acuerdo contempla e cien por cien de las tres pagas extras en 2025 y 2026, mantener la parte proporcional de días de vacaciones, la empresa compensará a las personas que estén en el ERTE y puedan ser despedidos después de 2026, entre otros puntos… Además, recordemos que la propuesta complementa los días del ERTE al 85 por ciento hasta el 30 de abril y al 90% desde el 1 de mayo.

A la par que el SEPE lo admite y elabora, la empresa está trabajando en la documentación a remitir de cada trabajador y en el calendario del ERTE, solicitado del 14 de noviembre próximo al 31 de octubre de 2026. En su definición influirán las casuísticas de cada trabajador, las necesidades de la propia empresa para hacer frente a los pedidos del mercado, etc. El ERTE afectará de distinta manera a las diversas secciones, la empresa contará con grupos de trabajo según días y demanda de producción, parará en otros… algo que la empresa concretará en el calendario del ERTE, que se estima con una media de ochenta días. Once en este 2025 y 77 en 2026 por trabajador, con el compromiso de la empresa de buscar la equidad entre toda la plantilla.