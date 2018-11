«La planificación es siempre un caballo de batalla, es un mal del país» «Sólo cuando tenemos el problema encima es cuando vemos qué remedio se le puede poner», apunta Ángel Brea CARMEN NEVOT Logroño Domingo, 11 noviembre 2018, 13:54

En un corto plazo de tiempo, en un periodo de unos diez años, se habrán jubilado el 30% de los médicos de la región. «Estamos hablando de más de 500 médicos y habría que hacer ese relevo generacional y cubrir esas plazas con personal nuevo que pasase al trabajo efectivo diario». Así lo sostiene Ángel Brea, vicepresidente primero del Colegio Oficial de Médicos de la región, para quien el sistema de formación de especialistas «es el mejor de esta civilización para generar un número de facultativos adecuado con las capacidades formativas y con lo que se ha planificado». El problema es que esa planificación «es siempre un caballo de batalla, no sólo en la administración, sino que parece un mal del país», sobre todo las planificaciones de recursos humanos que «siempre han sido muy cortoplacistas», apunta. Pese a que se sabía que la conjunción de factores podrían derivar en un déficit de profesionales, «sólo cuando tenemos el problema encima es cuando vemos qué remedio se le puede poner».

A las jubilaciones se suma que muchos médicos «muy bien formados» se van al extranjero donde tienen mejores condiciones laborales y económicas. «¿Qué hacemos?: importamos y es difícil que los que viene de fuera esté tan bien formados como los nuestros, lo que nos ha costado tiempo y dinero».

Esta circunstancia, a su juicio, no sólo perjudica al propio país que invierte en algo que no va a revertir en su beneficio, sino también a las personas, porque «¿cuántos padres han educado hijos que se van fuera? ¿Cuántos hijos están fuera que dan nietos que los abuelos no conocen?».

En cuanto a la Atención Primaria, reconoce que una queja es la falta de facultativos para cubrir bajas y vacaciones y «se tienen que asumir los cupos de los compañeros, pero esto es un mal endémico de la medicina pública».

Es consciente de que esta situación se debe revertir, y la solución pasa por hacer ofertas de empleo más atractivas, sin entrar en guerra con otras comunidades. En trazo grueso, apunta Brea, «detectamos deficiencias en la falta de reposición generacional, en la planificación de recursos humanos e incluso en la falta de métodos de innovación, como horarios más prolongados remunerados y jubilaciones más tardías si está acreditado que puede seguir en su puesto de trabajo».