El Plan Renove de Electrodomésticos cierra con casi 2.300 unidades vendidas

El Plan Renove de Electrodomésticos correspondiente a este año, finalizado recientemente, ha vuelto a despertar el interés de los riojanos que, en apenas unas semanas, «en tiempo récord», agotaron el crédito de 300.000 euros disponible para la compra de los aparatos.

El Plan Renove de Electrodomésticos 2025 arrojó un balance de 2.297 unidades adquiridas, 50 ventas más, con una participación de 37 establecimientos comerciales, una cifra algo menor que la del año pasado, algo que se debe a la mayor especialización de los negocios adheridos.

Lo más vendido han sido las lavadoras, como suele ser habitual, con 610, cifra que, pese a todo, supone una ligera disminución. Por contra, el mayor crecimiento en unidades compradas se da en los frigoríficos –596, un total de 145 más que los 451 del año anterior–.

Por detrás ya se sitúan los lavavajillas, 364; placas de inducción, 317; y los hornos, 273. Otros electrodomésticos se colocan ya a más distancia, como 60 secadoras, 37 lavasecadoras, 21 campañas extractoras y 21 congeladores. De este modo, el importe global de las ventas se ha situado en 1.396.223 euros, con una media de bonificación de 130,58 euros y un importe medio de venta de 607,85 euros.

Como cada año, el objetivo del Plan Renove es que los ciudadanos riojanos adquieran electrodomésticos más eficientes energéticamente, reemplazándolos por otros menos eficientes, que deberán ser comprados en establecimientos ubicados en La Rioja y adheridos a la campaña e instalados en la propia región.