El CEIS-Rioja reforzará su plantilla y mejorará su flota actual de vehículos en 2026 El Plan de Actuaciones del Consorcio, marcado por un incremento presupuestario del 7,7%, también prevé mejorar la capacidad operativa del servicio de extinción de incendios y salvamento

Martes, 9 de diciembre 2025

El Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil (CEIS) de La Rioja contará el próximo año con un presupuesto de 9,46 millones de euros (cifra que supone un 7,75% más que el ejercicio anterior), importe que permitirá reforzar la plantilla, modernizar el servicio y mejorar su capacidad operativa.

El Consejo de Gobierno ha conocido este martes el plan anual de actuaciones del CEIS-Rioja para el próximo año, aprobado por su Junta de Gobierno y que define los objetivos estratégicos del ejercicio, los indicadores de seguimiento, las líneas de actuación operativa, la previsión de recursos humanos y tecnológicos y el plan económico-financiero.

El plan anual, según ha detallado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, se enmarca en un contexto de refuerzo institucional del CEIS-Rioja «tras la consecución de acuerdos relevantes con la representación sindical que permiten consolidar mejoras organizativas y avanzar en la estabilización y actualización de la plantilla».

El Consorcio, en 2026, incorpora cuatro nuevas plazas, lo que permitirá completar dotaciones de cuatro efectivos por turno en todos los parques de Rioja Alta y Rioja Baja, «con lo que se refuerza la seguridad, la eficiencia y la capacidad de respuesta ante emergencias».

El aumento presupuestario permitirá cubrir el gasto corriente derivado de la ampliación de plantilla y acometer inversiones preferentes, «por lo que se mejorará la actual flota de vehículos, se realizarán obras de mantenimiento y mejoras en los parques y se procederá a la sustitución progresiva de equipamiento operativo».

Este plan también impulsa la modernización tecnológica, con la consolidación de la herramienta de gestión integral FUOCO; la ampliación del uso de notificaciones electrónicas, la mejora de los sistemas de radiocomunicación digital (DMR) y la actualización de los puntos de interés.

En materia de calidad y gestión, contempla la continuidad del sistema basado en la certificación ISO 9001 y el mantenimiento del modelo EFQM, con un refuerzo del compromiso del CEIS Rioja con la mejora continua, la eficiencia y la excelencia en el servicio público que presta al conjunto de la ciudadanía riojana, según el portavoz.

El CEIS-Rioja, con la aprobación de este Plan, «avanza en su objetivo de garantizar un servicio de extinción de incendios, salvamento y protección civil más eficaz, más moderno y mejor dotado». También se da respuesta a las necesidades actuales y futuras del territorio y refuerza la seguridad de todos los riojanos.