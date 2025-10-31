Dos nuevas placas en la calle Portales de Logroño recuerdan la lucha contra el franquismo Medio centenar de personas han participado en el acto organizado por IU y el Partido Comunista de España en homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista

Dos nuevas placas colocadas este viernes en la fachada de un edificio de la calle Portales de Logroño, a la altura de la Biblioteca de La Rioja, reivindican que «los verdaderos demócratas lucharon contra el franquismo». Así lo ha afirmado el coordinador general de IU de La Rioja, Diego Mendiola, durante el acto organizado por esta formación y el Partido Comunista de España en recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Mendiola ha indicado que esta fecha, en la que se homenajea a las 2.007 víctimas riojanas del franquismo, es «una reivindicación social y política, pero es una desgracia que no sea, además, institucional, porque no se es valiente con la Ley de Memoria Democrática».

«Luego se preguntan por qué surge la extrema derecha, y es porque no tenemos vacuna democrática«, ha subrayado, ya que »no solo fueron los represaliados en la Guerra Civil, sino que, hasta el último día el franquismo, fue un régimen genocida».

En este acto, señalado a nivel estatal por la Ley de Memoria Democrática, también ha participado la diputada autonómica de IU, Henar Moreno; y el secretario político del PCE en La Rioja, Julio Martínez. En él, la diputada autonómica ha reivindicado la garantía de que «se pueda elegir al jefe del Estado», y ha incidido en que «esta democracia no nos la dieron gratis, hubo camaradas que dieron su vida por ella, y es fundamental hacer memoria».

«Que arranquen las placas, que seguiremos peleando por nuestro espacio porque las calles las han peleado los republicanos», ha añadido Moreno, en referencia a que estas placas ya fueron colocadas en un acto similar el pasado 22 de julio con motivo del acto, en La Rioja, del Día Institucional de las Víctimas del Franquismo, pero que fueron arrancadas de la pared, ha dicho.

En su intervención, Martínez ha especificado que la Ley de Memoria Democrática estatal, aprobada en 2022, fijó este día para honrar a los represaliados, exiliados y encarcelados, que «sufrieron una dictadura atroz y asesina».

El acto ha congregado a medio centenar de personas que han portado banderas republicanas y del PCE, así como claveles rojos que tras desmatarse las placas han ido a depositar junto a ellas.

En las placas se puede leer 'A las víctimas del franquismo en La Rioja, a todos los luchadores y luchadoras por la República y la libertad' y 'Aquí nunca pasó nada', junto a la fecha correspondiente al Día Institucional de las Víctimas del Franquismo, de carácter regional, que se conmemoró el pasado 22 de julio.