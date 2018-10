Los coches riojanos se hacen viejos Una de las zonas de almacenaje de turismos en las instalaciones de Desguaces Golloa. A la derecha, estanterías con faros / Díaz Uriel El fin del Pive frena las bajas de coches y eleva la edad del parque riojano a 12,89 años | La cifra de turismos achatarrados ha caído el 26,24%, de 4.431 en el 2013 a 3.268 el pasado año, y las transferencias suben de 13.006 a 15.311 ROBERTO G. LASTRA Logroño Viernes, 19 octubre 2018, 19:48

Los ocho planes Pive (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente) puestos en marcha por el Gobierno de España entre octubre del 2012 y julio del 2016 cumplieron con creces su doble objetivo de reactivar un sector económico y laboral clave en el país y, a la vez, sacar de la circulación miles de turismos a los que su edad había convertido en armas de inseguridad y contaminación.

Más Un tetris multicolor en el que todo se aprovecha

Las cifras del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), dependiente del actual Ministerio para la Transición Ecológica, parecen acreditar las bondades del Pive. Con una inyección estatal de 973 millones de euros, solo en La Rioja fueron validadas 10.081 ayudas. La edad media de los coches españoles retirados fue de 17,16 años. Nada menos.

No es el único rastro estadístico que permite intuir que aquella senda era, al menos, una de las correctas. Un recorrido por la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), en concreto por los epígrafes de matriculaciones, bajas y transferencias, traza una radiografía nítida de la incidencia que el Pive y su fin tuvo en nuestro parque automovilístico.

Las matriculaciones iniciaron en el 2012 una aceleración que, aunque más atenuada, se mantiene hoy. Los 3.304 coches comercializados en La Rioja en el 2012 crecieron al año siguiente hasta 3.779 (+14,37%), un impulso que fue aún mayor en el siguiente ejercicio, 2014, con 5.982 unidades (+28,34%). Sin tanto alarde, pero en la buena dirección, el 2015 y el 2016 registraron 6.238 y 6.772 matriculaciones, respectivamente, tras sendos crecimientos interanuales del 4,27 y del 8,56%.

El reto de renovar el parque no arroja saldos tan optimistas. Con 3.512 bajas de turismos en el 2010 y 3.097 en el 2011, la implantación del Pive impulsó su crecimiento, en especial en el primer año completo del programa, el 2013, cuando los turismos regionales enviados al desguace fueron 4.431, el 43,07% más que en la época previa a los incentivos. Con 3.561 bajas en el 2014 y 3.471 en el siguiente, los estertores del Pive en el 2016 -3.049 coches retirados- anticipaban ya un retorno al pasado que llegó en el 2017 -3.268 bajas-, una tendencia que no ha mejorado en los ocho primeros meses de este año, con una media de 265,6 vehículos al mes inutilizados, 6,7 menos que en el 2017.

En uso en otras manos

Y si cada vez se venden más coches pero los desguaces reciben menos, el destino no puede ser otro que el mercado de ocasión o de segunda mano, con lo que esos coches viejos se mantienen en circulación, aunque en otras manos. La llegada del plan Pive del 2012 provocó un desplome en las transferencias de vehículos viejos: los 13.929 del 2010 y los 14.027 del 2011 mermaron considerablemente con el programa hasta los 13.008 del 2013, el registro más bajo. En el 2016, agotado el octavo plan, comenzó el frenazo y marcha atrás, que sigue: 1.048 en julio, 1.091 en agosto, 1083 en septiembre, 1.258 en octubre, 1.269 en noviembre y 1.607 en diciembre, para cerrar el año de nuevo por encima de las 14.000 y seguir una escalada que en el 2017 marcó 15.311 transferencias, que, a buen seguro, serán superadas este año porque la media mensual hasta agosto es de 1.419,8 frente a las 1.275,9 del anterior.

Y todo ello se ha traducido en un parque riojano más envejecido y con achaques más severos. Según los datos de Ideauto (Anfac), la edad media ha subido en la región de los 11,89 años del 2014 a los actuales 12,89, ligeramente por encima de la media nacional, fijada en 12,21, casi 3 años más que los 9,23 del 2010.

«El sector está muy enfadado porque el Gobierno de España no está contando con él», admite Ricardo Operé, presidente de la Asociación Riojana de Automoción (Ariauto), que asevera que «evidentemente, es necesario otro plan Pive, pero no del que se está hablando para el 2020, que parece que será solo para eléctricos, híbridos y de gas, mucho más caros que los de gasolina y diésel». En este sentido, recuerda que los coches que «hubiesen acabado achatarrados con un plan Pive se están transfiriendo, lo que produce un envejecimiento muy grave del parque, que es una barbaridad teniendo en cuenta el avance del automóvil en dos elementos: seguridad y polución medioambiental». Y aprovecha ahí para dar un paso más: «Lo que está pasando, ese ataque al diésel, no se entiende. Un diésel actual contamina menos que uno de gasolina de hace tres años, y no puedes prohibir y prohibir porque castigas a quien no tiene dinero, a quien no puede cambiar de coche, a las capas más bajas», remacha, para lanzar otro aviso: «Si a las grandes marcas se les ponen trabas, se llevarán la fábrica a otro país».