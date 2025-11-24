LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una mujer en un club de alterne, en una imagen de archivo. DAMIÁN TORRES / LP

Los pisos ganan a los clubes y ocultan más el proxenetismo

La prostitución se nutre de mujeres latinas y presenta un perfil de cliente joven «contaminado por el porno»

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:28

Comenta

Cuando Médicos del Mundo comenzó a trabajar en La Rioja, hace apenas dos años, existían nueve clubes en funcionamiento. Ahora son siete. Una reducción ... que podría hacer pensar que la prostitución está en horas bajas. Pero nada más lejos de la realidad. Los pisos («más invisibles socialmente y a los que acude otro tipo de perfil prostituyente», explica Verónica Oliver) han ganado la batalla tras la pandemia y la organización ya conoce la existencia de 42. «Para nosotras es más difícil acceder a las viviendas», explica Oliver.

