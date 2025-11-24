Los pisos ganan a los clubes y ocultan más el proxenetismo

Cuando Médicos del Mundo comenzó a trabajar en La Rioja, hace apenas dos años, existían nueve clubes en funcionamiento. Ahora son siete. Una reducción ... que podría hacer pensar que la prostitución está en horas bajas. Pero nada más lejos de la realidad. Los pisos («más invisibles socialmente y a los que acude otro tipo de perfil prostituyente», explica Verónica Oliver) han ganado la batalla tras la pandemia y la organización ya conoce la existencia de 42. «Para nosotras es más difícil acceder a las viviendas», explica Oliver.

En ocasiones esas casas son regentadas por un proxeneta, pero también hay mujeres que se ponen de acuerdo para llevar a cabo la actividad. Mujeres en su casi totalidad extranjeras. En La Rioja, el 91% procede de Latinoamérica, con presencia mayoritaria de colombianas. Por edades, aunque hay mujeres prostituidas de todas las cohortes etarias, el 55% tiene entre 25 y 44 años, en muchas ocasiones con cargas familiares dentro o fuera del país.

Cambio de perfil

Ese perfil es completamente diferente al de hace tres décadas, cuando la organización comenzó su trabajo con mujeres prostituidas. «Entonces eran españolas y principalmente consumidoras de drogas», recuerda Oliver. Los tóxicos continúan en la vida de muchas de ellas. «El alcohol está totalmente normalizado, incluso deben lograr que los prostituyentes consuman más bebidas, y muchas mujeres acaban tomando drogas o bien para aguantar su situación o bien por presiones de los clientes o de los proxenetas», argumenta.

La prostitución en La Rioja PROCEDENCIA Colombia Paraguay Brasil Rep. Dominicana Venezuela Rumanía 58% 9% 6% 6% 5% 4% 5% Europa del Este 2% España 91% Latinoamérica EDAD 55% Entre 25 y 45 CLUBES PISOS 7 42 FUENTE: Médicos del Mundo

Clientes, prostituyentes, como les califican desde Médicos del Mundo, que no dejan de asomarse a ese mundo. Incluso se percibe un aumento de los jóvenes que pagan por sexo. Según el último Informe de la Juventud, que data del ya lejano 2020, casi el 11% de los chavales de entre 15 y 29 años había comprado servicios sexuales. «Cada vez hay más», recalca Oliver. Ellos buscan los pisos, más discretos, y no ven en los clubes, como las personas más añosas, un lugar de socialización. «Las mujeres nos cuentan que están contaminados por el porno, que son más agresivos y piensan que están dentro de una película», desvela. «Siguen educándose en una cultura patriarcal de desigualdad y dominación sobre las mujeres. Creen que pueden usar a su antojo el cuerpo de la mujer», añade.

La próxima semana, y en relación con el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Médicos del Mundo y Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida) participarán en sendas charlas para presentar sus proyectos de atención, recuperación y reinserción de las mujeres prostituidas.