Los pirómanos de Logroño también robaron varios vehículos y atacaron las marquesinas La Policía sostiene quequemaron los primeros coches para vengarse de sus propietarios y que después actuaron por pura diversión LUIS JAVIER RUIZ LOGROÑO. Martes, 14 agosto 2018, 23:17

Se hacían llamar 'los payasos justicieros', tienen entre 16 y 23 años, alardeaban de sus acciones en las redes sociales y desde el primer momento la Policía Nacional apostó por ellos como presuntos responsables de la ola de incendios de vehículos que tuvo lugar en Logroño, Lardero, Agoncillo y Villamediana entre los días 14 de junio y 25 de julio. Durante casi un mes y medio han tenido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en jaque. Sobre todo a raíz del primer incendio en un garaje comunitario, el que se registró en avenida de Colón, 73-75. Entre 70 y 80 agentes han tomado parte en la denominada 'Operación Ascuas' que cerró su primera fase -como ya adelantó el domingo Diario LA RIOJA- entre los días 1 y 4 de agosto con la detención y puesta a disposición judicial de seis jóvenes (cuatro adultos -dos mujeres y dos hombres- y dos menores), de nacionalidad española y vecinos de Logroño. Tres de ellos, los más activos -la Policía Nacional rechazó referirse a ellos como cabecillas o líderes del grupo-, están desde entonces en la cárcel; los demás, en libertad con cargos.

Todo comenzó como una vendetta de tinte sentimental una forma de ajustar cuentas pendientes, apuntan amigos de los detenidos, con antiguas parejas de una de ellas. Ese es el móvil que los investigadores atribuyen a los cuatro primeros incendios. Luego todo se complicó -la investigación ha sido «extremadamente complicada», asumen los responsables policiales- ya que su forma de actuar no siempre siguió el mismo patrón y fue evolucionando en el mes y medio que separa el primer incendio (el 14 de junio en Lardero) del de las dos furgonetas del garaje de Doce Ligero (25 de julio).

LOS DATOS La cronología 14 de junio: Primer incendio que se les atribuye. Arde un vehículo en Lardero (3.01 horas). 4 de julio: Calcinado un vehículo en la calle Pradoviejo (2 horas). 10 de julio: Arden dos contenedores y una furgoneta. Una motocicleta sufre daños. Calle Cigüeña (3.32 horas). 11 de julio: Primer incendio en un garaje. Tres vehículos daños en un fuego en el número 73-75 de avenida de Colón (2 horas). A las 5.22 horas arde un coche aparcado en la calle Norte de Logroño. 12 de julio: Arde un vehículo en la calle San Francisco (4.13 horas). 14 de julio: Cuatro coches calcinados y doce dañados en un garaje de la plaza de Otoño (4.21 horas). 15 de julio: Un coche quemado en Villamediana (17.30 horas) 25 de julio: Calcinadas dos furgonetas en el interior de su garaje en Doce Ligero (4.11 horas). La acusación policial Hechos imputados: Daños en diez automóviles que fueron quemados, seis de ellos en el lugar donde se encontraban aparcados, y cuatro previamente sustraídos y calcinados en otro lugar distinto; sustracción de un ciclomotor y posterior incendio del mismo; daños por incendio en las instalaciones de bodegas Marqués de Murrieta por la quema de un acopio de sarmientos, destinado a la venta; dos automóviles dañados, uno sustraído y abandonado en el Monte Cantabria, y el otro dañado en el aparcamiento donde se encontraba; incendio en tres garajes comunitarios de la ciudad de Logroño en los que se produjeron daños de diferentes entidad en otros veintitrés vehículos, además de los gravísimos daños en las infraestructuras de los propios inmuebles y el peligro creado para la vida o integridad física de sus moradores.

En un primer momento, sabían quién era su víctima y conocían su vehículo. En ocasiones los sustrajeron -la Policía Nacional cree también son responsables del robo de cinco vehículos y un ciclomotor- y tras circular con ellos los quemaban en algún descampado. Ese ánimo de venganza también estuvo presente en el incendio de un contenedor tras ser multados por la Policía Local.

Pero en un momento dado todo derivó hacia un juego pirómano en la que la quema de vehículos robados para borrar pistas derivó hacia incendios en garajes colectivos «como diversión y ostentación de su poder». Esto, asumen desde la Jefatura de Policía, la ausencia de relación entre víctimas y verdugos, complicó la investigación al tiempo que se disparó la peligrosidad de sus ataques. «Fue el momento más crítico», reconoció el jefe regional de operaciones, el comisario José Ángel Sanz, en referencia a los fuegos de los aparcamientos de avenida de Colón, la plaza de Otoño y Doce Ligero. Detener a los autores «fue la gran prioridad», dijo Sanz. «Preocupaba el riesgo vital, la integridad de los ciudadanos». Ese riesgo, completa la nota policial, fue «grave» tanto por el fuego como por los «gases tóxicos» en un momento en el que los residentes carecían de cualquier capacidad de reacción.

La clave de las marquesinas

Todo cambió en la madrugada del 19 al 20 de julio. El dispositivo de control establecido permitió la detención de la pareja de jóvenes (un hombre y una mujer) que había recorrido Logroño y Alberite destrozando con un tirachinas lunas en 53 marquesinas (23.000 euros en daños). En el vehículo, una garrafa de gasolina empezó a cerrar el cerco sobre los detenidos. Quedaron en libertad con cargos al tiempo que empezaron a perder fuerza las otras tres líneas de investigación.

La joven que conducía aquel coche fue clave para resolver el caso, según han apuntado fuentes policiales a este periódico. En un intento por trasladar la responsabilidad del destrozo de marquesinas a su novio acabó por aportar pruebas sólidas para identificar al grupo responsable de los incendios: ella y su novio; dos menores y otros dos mayores de edad (un hombre y una mujer). Entre todos, además de sentimentales, hay algunas relaciones de parentesco.

Casi todos eran conocidos por la Policía Nacional y responden, aseguró el jefe de sección de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), Carlos Martín, al perfil de «delincuentes juveniles». De hecho, los dos menores formaban parte del grupo de jóvenes detenidos en junio como presuntos responsables del robo de una veintena de ciclomotores y uno de ellos, el 9 de julio, volvió a ser detenido por la Guardia Civil por darse a la fuga en Villamediana con una moto robada.

Si bien no había un liderazgo claro dentro del grupo, sí que había diferente nivel de 'compromiso' con los ataques y los tres jóvenes que han ingresado en prisión (la pareja de las marquesinas y otro varón) están señalados como los más «activos» dentro del grupo. No todos participaron en todos los incendios, explicaban ayer los máximos responsables de la Policía Nacional en La Rioja al tiempo que recalcaban que todos los incendios son responsabilidad del grupo ahora detenido. No todo fueron coches. También sarmientos quemados en bodegas Marqués de Murrieta y daños en dos vehículos. La investigación no está cerrada y no se descartan nuevas detenciones.