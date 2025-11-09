La segunda Marcha Verde

España, triste potencia colonial, desapareció dos veces del Sáhara Occidental. De la primera se cumplen ahora cincuenta años: Franco estaba cruzando a nado la laguna ... estigia, muy trabajosamente, camino por fin del infierno y Hassán II se lanzó a por el territorio desértico con la avidez del niño que se come un tigretón lleno de fosfatos. Según la legalidad internacional, España debió haber tutelado la descolonización del Sáhara mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero el ejército salió corriendo y el rey de Marruecos se apropió mal que bien de aquellas evocadoras ciudades que antes salían en los sellos de Correos: El Aaiún, Esmara, Río de Oro... Les ahorro los vaivenes del Frente Polisario y la ocupación cada vez más asfixiante de aquella ardiente región por el reino alauita. Desde entonces, miles de saharuis se arraciman en los campos de refugiados de Tinduf, sostenidos por Argelia y por la solidaridad internacional.

Todo eso está en los libros de historia y aún hay supervivientes que recuerdan aquellos confusos días. La segunda vez que España desapareció del Sáhara fue todavía más extraña. Sucedió hace tres años y dio casi más vergüencita que la primera: Pedro Sánchez –uno de los muchos Pedros Sáncheces que hemos tenido la dicha de conocer estos años–, le mandó una carta de amor a Mohamed VI con un nivel de redacción que abochornaría a un repetidor de cuarto de la ESO. Después de recordarle a «Vuestra Majestad» los afectos mutuos que nos unen, nuestro Pedro dejaba caer una frasecilla al desgaire, como quien no quiere la cosa: «España considera que la propuesta marroquí presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo». Olvídense de la abrupta sintaxis y de la curiosa palabra «diferendo», que, según el Diccionario, se utiliza en Cuba y Guatemala como sinónimo de «discrepancia». Esos veinte vocablos sellaban un viraje histórico no solo en la posición española, sino incluso en el corazón mismo de la izquierda y en la biografía del propio presidente, que meses antes se había ofrecido a brindar atención hospitalaria –supuestamente secreta–al líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

Tal vez pensara entonces Sánchez que los servicios secretos marroquíes jamás se iban a enterar dónde demonios estaba ingresado Gali, y no le faltaba razón: Logroño es lo más lejos posible. ¡Si casi ni se puede llegar en tren o en avión! Pero al parecer en Rabat tienen la Guía Campsa actualizada y enseguida descubrieron que a su archienemigo le estaban dando los yogures en el hospital San Pedro. Entonces se preparó la que se preparó.

A mí me asombra que nadie nos haya explicado con sinceridad y detenimiento una cuestión tan sustancial en nuestra política exterior: ¿Por qué brindamos atención médica a Gali en La Rioja? ¿Por qué lo hicimos de una manera tan torpe, como de tebeo de Mortadelo y Filemón? ¿Por qué luego decidimos entregar tan alegremente el Sáhara a Marruecos? ¿Por qué tantos activistas y partidos prosaharauis, antaño fogosos y levantiscos, se alejaron silbando como si tal cosa?

Quizá pueda haber razones para ello –la espinosa cuestión del censo, la ocupación efectiva del país, la presión sobre Ceuta, el apoyo de Washington–, pero nadie dijo nada. Simplemente, el viento cambió de dirección, la veleta giró de repente y algunos ciudadanos, los más torpes, nos quedamos otra vez en fuera de juego, mirando estupefactos al árbitro.