Brahim Gali, el huésped del San Pedro. Reuters
Crónicas venenosas

La segunda Marcha Verde

«Más traiciones se cometen por debilidad que por un propósito firme de hacer traición» (François de La Rochefoucauld)

Pío García

Pío García

Logroño

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:13

España, triste potencia colonial, desapareció dos veces del Sáhara Occidental. De la primera se cumplen ahora cincuenta años: Franco estaba cruzando a nado la laguna ... estigia, muy trabajosamente, camino por fin del infierno y Hassán II se lanzó a por el territorio desértico con la avidez del niño que se come un tigretón lleno de fosfatos. Según la legalidad internacional, España debió haber tutelado la descolonización del Sáhara mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero el ejército salió corriendo y el rey de Marruecos se apropió mal que bien de aquellas evocadoras ciudades que antes salían en los sellos de Correos: El Aaiún, Esmara, Río de Oro... Les ahorro los vaivenes del Frente Polisario y la ocupación cada vez más asfixiante de aquella ardiente región por el reino alauita. Desde entonces, miles de saharuis se arraciman en los campos de refugiados de Tinduf, sostenidos por Argelia y por la solidaridad internacional.

