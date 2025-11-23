LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mil años tardó en morirse, como cantaba Sabina, per al final se murió. EFE
Crónicas venenosas

Franco, que tenía el culo blanco

«Nadie gobierna solo. Y todavía menos durante cuarenta años» (Nicolás Sesma, 'Ni una ni grande ni libre'

Pío García

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:31

De Franco sabíamos que tenía el culo blanco porque su mujer lo lavaba con Ariel. Era esta una idea revolucionaria que, si se analiza bien, ... entroncaba con el pensamiento político de Hannah Arendt y anticipaba el triunfo final de la democracia: cuando se oía a los niños de un colegio de curas cantando eso en el patio, es que al régimen franquista le quedaban dos telediarios. Incluso los pucheritos de Arias Navarro, emitidos por TVE aquel extraño día, testimoniaban el final paródico de una era criminal: ¡El viejo carnicerito de Málaga convertido de pronto en el hombre blandengue del Fary!

