Franco, que tenía el culo blanco

De Franco sabíamos que tenía el culo blanco porque su mujer lo lavaba con Ariel. Era esta una idea revolucionaria que, si se analiza bien, ... entroncaba con el pensamiento político de Hannah Arendt y anticipaba el triunfo final de la democracia: cuando se oía a los niños de un colegio de curas cantando eso en el patio, es que al régimen franquista le quedaban dos telediarios. Incluso los pucheritos de Arias Navarro, emitidos por TVE aquel extraño día, testimoniaban el final paródico de una era criminal: ¡El viejo carnicerito de Málaga convertido de pronto en el hombre blandengue del Fary!

Cuando Franco murió y los españoles pasamos a mejor vida, un servidor tenía cinco años. Entonces corría bastante rápido, pero no recuerdo haberlo hecho nunca delante de los grises. No me puedo atribuir, por lo tanto, ningún mérito en la lucha antifranquista y mi modesta contribución a la transición consistió en ir aprobando la EGB curso por curso, con tropiezos ocasionales en Pretecnología. También veía La Clave de vez en cuando y acompañaba a mis padres a votar; una liturgia que siempre me pareció hermosa, profundamente cívica, ateniense.

De alguna extraña manera, pese a tan escasos fundamentos biográficos, me considero orgulloso de haber vivido una etapa insólita en la historia de España, país poco proclive a practicar acuerdos, diálogos, transacciones y otras costumbres exóticas y aburridísimas, probablemente anglosajonas.

Ningún español por debajo de los cincuenta años ha vivido el franquismo. Es una cifra redonda e imponente. Para los jóvenes, Franco es solo un personaje grotesco (pequeñito, calvo y panzón) que sale retratado en los libros de historia, tan remoto y abstracto como Fernando VII o Almanzor, y quienes dicen añorarlo supongo que lo hacen para tocar los huevos y sentirse punkis, que es una costumbre juvenil de amplia raigrambre histórica. En cualquier caso, hablan de oídas. Acostumbrados desde bebés a las libertades, ninguno de ellos aguantaría medio minuto sin llorar en aquella España pobre y moralmente asfixiante, llena de prohibiciones ridículas. ¿Cómo llevarían esos adolescentes la censura (pero la censura de verdad)? ¿Cómo les sentaría el asilamiento internacional? ¿Cómo soportarían no poder divorciarse, no poder viajar libremente, no poder comprar condones, no poder abortar (salvo los ricos), no poder perrear, no poder hablar mal del poder, no poder ver películas subidas de tono, no poder leer lo que quieran, no poder escuchar ninguna de las canciones que ahora escuchan, no poder abrir, si acaso son mujeres, un negocio sin el permiso de sus maridos? ¡Ríete tú de la polícia moral iraní! Dos añitos de mili en Ifni no les vendrían mal a algunos...

En este rebrotar de las pasiones autoritarias veo yo mucha mezquindad y una cierta confusión. Todos los que dicen añorar un líder dictatorial parecen dispuestos a sacrificar las libertades de los demás pero creen mágicamente que las suyas no sufrirán merma alguna. ¡Eso no funciona así, queridos!

A mí me parece bien que en los institutos no se queden en el siglo XIX y les expliquen la dictadura franquista en toda su crudeza, pero nos quedaríamos cortos si además no les enseñamos a valorar, pese a todos sus achaques e imperfecciones, nuestro sistema, nuestras libertades, nuestra costumbre de quejarnos amargamente del gobierno, de los jueces o de quien sea, nuestra convivencia con el que piensa diferente, nuestra libertad de expresión, nuestra fragilidad. Franco lleva cincuenta años muerto y afortunadamente sus huesos ya no sirven ni para caldo. Ahora nuestros problemas se llaman Bukele, Trump, Putin, Xi..., y sus pintorescos émulos locales.