Nada por aquí, nada por allá...

Los jugadores de mus comprenderán fácilmente lo que supone haber ganado una mayoría absoluta: es como si de mano siempre tuvieras treinta y una y ... a tus rivales solo les cayeran cincos, sietes y, como mucho, alguna sota. Los reglamentos parlamentarios contribuyen de manera decisiva a este desequilibrio: mientras que los diputados tienen tasados sus tiempos de intervención, los miembros del gobierno salen a la tribuna y ancha en Castilla. Si les aguantara la saliva, podrían estar en el uso de la palabra hasta que llegase una nueva glaciación.

El pasado jueves, en el Pleno del Parlamento, esa circunstancia estuvo a punto de darse: salió el presidente Capellán a la tribuna con el ánimo de desmontar «falacias» (sic) y se largó un imponente discurso de una hora y cuatro minutos. En menos tiempo cayó el muro de Berlín. La virtud de la concisión no adorna a nuestros políticos, que desconfían de las sutilezas y prefieren ganar los partidos por aplastamiento.

Se discutían las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, presentadas por los tres grupos de la oposición: PSOE, Vox y Podemos-IU. Todas ellas estaban destinadas a arder en la formidable pira de la mayoría absoluta, pero al menos era su momento de oxígeno. Antes de que sus enmiendas se convirtieran en cenizas, los tres partidos tenían la opción de defenderlas y de sostener por qué los Presupuestos les parecían, en líneas generales, tan mal. Eso hicieron y de eso estuvieron hablando durante cinco horas y media. Al final del debate, sin embargo, volvió a salir el presidente a la tribuna y, como quien no quiere la cosa, en apenas un minutillo, dejó caer un anuncio inesperado: el Grupo Parlamentario Popular, mediante una enmienda a los Presupuestos, reclamará la incorporación de una deducción fiscal para los celiacos en el IRPF.

¡El Grupo Parlamentario Popular! Es muy estimulante pensar que los diecisiete diputados populares, de cuya habilidad para el aplauso sí teníamos noticias, se hayan erigido de pronto en un afilado 'think tank' a la búsqueda de enmiendas imaginativas con las que mejorar losPresupuestos de La Rioja. Han abierto un camino muy promisorio por el que les animamos a continuar.

Claro que también puede haber sucedido otra cosa. Lo bueno de las mayorías absolutas es que le conceden a uno la capacidad de controlar el tiempo y de sacarse los ases de la manga a voluntad, cuando más convenga, sin necesidad de negociar nada con nadie. Así que también es posible (de hecho es lo más probable) que estas ayudas a los celiacos hubieran estado incorporadas a los Presupuestos desde el inicio, pero que no las hubiesen anunciado hasta este jueves, aprovechando la festividad de San Quinciano. Una forma, en fin, de garantizarse los titulares del día y de no dejar ni un centímetro de espacio a las críticas de la oposición. ¡Qué gratificante resulta ver cómo siguen funcionando los trucos clásicos, la Magia Borrás de toda la vida!