El presidente Capellán entra en el Parlamento, flanqueado por la presidenta de la Cámara, Marta Fernández Cornago, y por la portavoz del Grupo Popular, Cristina Maiso Juan Marín

Nada por aquí, nada por allá...

«La mayoría vive, pues, en perpetua adoración de sí misma» (Alexis de Tocqueville, 'La democracia en América')

Pío García

Pío García

Logroño

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:24

Los jugadores de mus comprenderán fácilmente lo que supone haber ganado una mayoría absoluta: es como si de mano siempre tuvieras treinta y una y ... a tus rivales solo les cayeran cincos, sietes y, como mucho, alguna sota. Los reglamentos parlamentarios contribuyen de manera decisiva a este desequilibrio: mientras que los diputados tienen tasados sus tiempos de intervención, los miembros del gobierno salen a la tribuna y ancha en Castilla. Si les aguantara la saliva, podrían estar en el uso de la palabra hasta que llegase una nueva glaciación.

