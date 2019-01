Una pinta de inglés

A sus 23 años ha recorrido ya tantos países como su edad. Representa a la perfección a la nueva generación de los denominados 'millennials', una generación que en conjunto vive mejor que la anterior gracias a unas necesidades básicas cubiertas, lo que les permite dedicar su tiempo a formarse -Alba ha estudiado ADE en la Universidad de La Rioja y el máster del profesorado porque quiere dedicarse a la docencia de Economía en ESO y Bachillerato-, a viajar por placer, por estudios -vivió un año en la ciudad italiana de Módena mientras cursaba el Erasmus- o para perfeccionar idiomas. Eso es lo que esta joven logroñesa, que presume de canaliega, se encuentra cursando en la ciudad de Cork, en Irlanda, una localidad del tamaño de Logroño y la segunda en población de Irlanda. «A finales de agosto comenzó mi experiencia en Cork como 'au pair'. Trabajo unas cinco o seis horas al día cuatro días a la semana y mi rutina consiste en llevar y recoger del colegio a los dos hijos de mi familia de acogida y, más tarde, darles de comer y jugar con ellos hasta que llegan sus padres». «También -añade- dos de esos días acudo a clases de inglés para mejorar mi nivel, ya que el gran objetivo de esta experiencia es aprender bien el idioma». El resto de tiempo que tiene libre lo aprovecha para recorrer el país y entrar en contacto con sus gentes.

¿Y por qué Irlanda? Ella lo tiene claro: «Elegí Irlanda porque siempre había sido un país que me había llamado la atención, supongo que por lo verde y rural que es. A pesar de que el tiempo no es muy agradable, considero que es un gran país tanto por la cantidad de paisajes sorprendentes que tiene como por la amabilidad de sus gentes. Esto último es, sin duda, lo que más me sorprendió al llegar aquí, ya que los irlandeses siempre están dispuestos a ayudarte. Además, ellos sienten una gran atracción por España y su gente, ya que adoran nuestro país tanto por nuestra comida como por nuestro clima, y la mayoría de ellos suele pasar sus vacaciones en las costas españolas. En definitiva, buscan lo que aquí no tienen. Además, la mayoría de familias prefieren un 'au pair' español porque dicen que tenemos más independencia que los jóvenes de otras nacionalidades».

Ese flujo hacia Irlanda es constante, como explica Alba, ya que ella coincide allí con muchos españoles y riojanos, incluidos compañeros que estudiaron en la UR.

Y cuando el día cae, siempre le queda tiempo para acudir a los pubs irlandeses para escuchar la música en directo y, como no, tomarse unas pintas. Of course!