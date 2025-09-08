Piden que la quita en la deuda autonómica se dedique a sanidad, servicios sociales y educación La entidad que agrupa a los directores y gerentes del sector constata que la inversión ha caído en 8,3 puntos desde 2010

La Rioja logroño. Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:07

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha pedido destinar la quita en la deuda de las comunidades autónomas a inversión en políticas sociales, que solo en 2024 experimentaron un recorte de 2.364 millones de euros. Así se desprende del estudio realizado por la entidad social, según el cual desde 2010 el dinero destinado a Sanidad, Educación y Servicios Sociales ha bajado 8,3 puntos.

El coste de la deuda ha aumentado en 2024, según la asociación, en 315 millones de euros respecto al año anterior, llegando hasta un 15,29% del presupuesto total de las comunidades, con un coste de 40.640 millones de euros, «el doble de lo que se gasta en Servicios Sociales y un 50% de lo que se dedica a Sanidad». En consecuencia, consideran que la reducción del coste que supondría la quita de casi 85.000 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas, permitiría «un gran refuerzo de las políticas sociales en sanidad, educación y servicios sociales (dependencia), incrementando sus presupuestos para recuperar recortes que se han producido los últimos años».

Esta misma asociación dio ayer a conocer la evolución del gasto social en las comunidades desde 2009. En La Rioja el presupuesto destinado a sanidad, educación y servicios sociales ha crecido un 43,8% en los quince años transcurridos entre hasta 2024. El gasto en políticas sociales en la región en 2024 alcanzó los 3.676 euros por habitante, lo que supone un 60,2% sobre el presupuesto autonómico, y representa un aumento de 1.130 euros por ciudadano entre 2009 y 2024.