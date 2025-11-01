Piden 6 años y medio de prisión por delitos en la gestión de una farmacia en Logroño Esta es la cuarta ocasión que se señala este juicio este año, tras suspenderse su vista en enero, abril y junio

El fiscal pide seis años y medio de prisión por diferentes delitos económicos para el propietario de la farmacia de un centro comercial en Logroño como presunto autor de irregularidades cometidas entre 2011 y 2013, por las que solicita que indemnice a otro empresario con más de 313.000 euros.

La Audiencia Provincial de La Rioja iniciará el próximo lunes, 3 de noviembre, el juicio contra este hombre, un empresario de larga trayectoria profesional vinculado a empresas del sector farmacéutico y sanitario, según detalla el escrito de acusación.

En 2010 este empresario ofreció el puesto de gerente de su farmacia en el centro comercial a otro hombre -que es quien le denunció- con el compromiso de contratar a su mujer y de venderle parte del negocio.

En marzo de 2011 el acusado le ofreció un 25 por ciento del negocio y ambos crearon dos sociedades; el denunciante compró su participación por 1,9 millones de euros y los dos suscribieron préstamos por 4,7 millones de euros.

En estas operaciones, relata el fiscal, se generó una deuda por parte del acusado que este fue saldando mediante la retirada de efectivo de fondos, algo a lo que el otro hombre se oponía.

El acusado, en mayo de 2011, explicó al otro hombre que existían varias deudas previas a su asociación, de más 69.000 euros con una distribuidora farmacéutica y de casi 450.000 euros con entidades financieras.

En enero de 2012 el acusado se comprometió por escrito con el otro hombre a no utilizar el 'cheque farmacia' -el pago de medicamentos por la administración- para abonar deudas, no dejar de pagar las cuotas mensuales, no cambiar los préstamos y reponer a la sociedad lo adelantado; en caso de incumplimiento, el otro hombre tendría opción de hacerse con una parte mayor del negocio.

El fiscal relata que el acusado también facturó con cargo a algunas de sus empresas servicios profesionales de asesoramiento a precios muy superiores a los de mercado; también actuó en perjuicio de las sociedades en el pago del alquiler, con una estimación del perjuicio causado de más de 34.000 euros.

Además, acusa a este hombre de retirar fondos de sus empresas para fines personales, de modo que el negocio empezó a dejar de atender el pago de las deudas derivadas de su actividad.

De hecho, en julio de 2013 el procesado utilizó el 'cheque farmacia' para garantizar una póliza de crédito y pagar préstamos personales.

Durante el último trimestre de ese año el acusado puso en práctica una operativa consistente en vender en el llamado «mercado de exportación» y el nacional medicamentos comprados y pagados por su sociedad; esto motivó inspecciones de Sanidad, que constataron una gran diferencia entre envases de medicamentos facturados al Servicio Riojano de Salud y las existencias de la farmacia.

Tras cesar a su socio como gerente, explica el fiscal, el acusado compró con cargo al negocio común medicamentos por valor de 192.081 euros que luego vendió a terceros a título particular con un perjuicio para la sociedad de más de 48.000 euros.

La farmacia empeoró en sus resultados económicos y generó deudas con Hacienda y Seguridad Social, además de con proveedores.

Según un informe pericial del denunciante, los perjuicios económicos causados por el acusado supusieron más de 313.000 euros.

Para el fiscal estos hechos constituyen un delito de estafa, un delito societario y otro de apropiación indebida, por lo que pide al presunto autor dos años de prisión por cada uno de los dos primeros y dos años y medio por el tercero, además de 2.400 euros de multa.

También reclama que indemnice al denunciante en los más de 313.000 euros con los que fue perjudicado.

Esta es la cuarta ocasión que se señala este juicio este año, tras suspenderse su vista en enero, abril y junio.

