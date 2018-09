Del Río pide a Sánchez que «se deje de revanchismos» en Educación L.R. El diputado nacional del PP lamenta el rechazo a la propuesta popular sobre la ordenación de la profesión docente LA RIOJA Logroño Viernes, 28 septiembre 2018, 12:31

El diputado nacional del PP de La Rioja, Emilio del Río, ha pedido hoy al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que «se deje de ataques a la libertad de enseñanza y revanchismo llevado a estas políticas y se ocupe de los problemas reales de la educación».

Del Río ha realizado hoy estas declaraciones, recogidas por la agencia Efe, en una rueda informativa en Logroño, después de que, el pasado 25 de septiembre, el PSOE y Podemos votaran en contra de una proposición que el PP llevó al pleno del Congreso de los Diputados en la que pedían la creación de una ley de ordenación general de la profesión docente.

«Con esta ley queríamos reformar la profesión docente, reforzar el papel del profesorado, mejorar sus condiciones de trabajo, apostar por la formación permanente y tener un sistema de acceso común para toda España basado en los principios de mérito y capacidad », ha explicado Del Río.

El PP propuso un sistema de acceso a la docencia similar al que tiene el sistema sanitario, que, ha dicho, está entre los mejores del mundo, entre otras razones, por la selección de los profesionales del ámbito de la salud, por lo que ha defendido trasladarlo a los profesores.

«Estamos en un momento político en el que el deterioro del Gobierno de Sánchez es brutal y se cae a trozos; tiene escándalos un día sí y otro también y no está haciendo nada», ha lamentado Del Río, quien ha pedido que «convoque elecciones de una vez y no someta a los españoles a este desgobierno y esta vergüenza y, en el caso de que no las convoque, que, al menos, haga algo».

Por otro lado, ha comentado que el PP había propuesto, cuando estaba en el Gobierno, una tasa máxima de interinidad del profesorado del 8 por ciento en 2019 y se ha preguntado si es algo que el PSOE va a cumplir, «si es que llega a ese año».

Asimismo, ha criticado que el PSOE hable de educación cuando ha sido el que ha propiciado «los mayores ataques y más brutales» al sistema educativo y a sus profesionales.

Ha insistido en la importancia de la educación y en que «hay que seguir luchando contra el abandono escolar»,que en España se ha reducido, en los últimos cuatro años, seis puntos y medio y, según sus datos, ha disminuido un 24 % en La Rioja, que está entre las cuatro comunidades con menos abandono temprano.