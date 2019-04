28A El PP pide «disculpas» a los votantes defraudados y les insta a «volver a su casa» Gamarra, González y Ceniceros reclaman aglutinar el voto del centro-derecha en el PP, «sin experimentos», para«evitar que Pedro Sánchez se consolide en La Moncloa» MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Viernes, 26 abril 2019, 14:06

La cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el PP, , acaba de pedir a los votantes riojanos "a los que en algún momento hemos defraudado" y les ha instado "a que vuelvan a confiar en nosotros" y voten a esta formación "porque sólo el voto unido en torno al PP evitará que se consolide en La Moncloa". Gamarra ha realizado estas declaraciones en una comparecencia de cierre de campaña en la que la aspirante al Senado, , ha insistido en la misma idea: «Si no queremos que Sánchez siga como presidente, que bastante daño le ha hecho ya este país, necesitamos . Por su parte, el presidente de los populares riojanos, s, se ha mostrado «seguro» de que generales este domingo «porque somos los mejores», y ha instado a los electores del PP tentados por otras opciones de centro-derecha «a .

Gamarra ha subrayado que «sólo el voto al PP cambiará radicalmente las cosas», porque este partido es «el modelo de lafirmeza, la solvencia, la seriedad y la igualdad de todos los españoles». «Hay más opciones que votar -ha incidido dirigiéndose a los indecisos-, pero hacerlo supone que Pedro Sánchez siga gobernando con Torra y Otegui, y con Pablo Iglesias como vicepresidente económico, negociando los presupuestos generales en las cárceles, lo que es una indecencia». Por eso, y en clara referencia a Ciudadanos y Vox, la aspirante popular ha animado a desistir de «experimentos» y a reunificar a los electores del centro-derecha en torno al PP, «a los que hemos defraudado, y a los que pido disculpas, para que vuelvan a confiar en nosotros». A ellos se ha dirigido también ensalzando la figura del líder nacional de los populares, Pablo Casado, "quien en ocho meses le ha dado la vuelta al PP con un proyecto ilusionante, fiable, consistente, sólido y asentado en nuestro principios".

Asimismo, la cabeza lista del PP al Congreso ha añadido que el domingo "nos jugamos el futuro" y los riojanos deben acudir a las urnas "pensando en positivo, en riojano, y en su futuro y el de sus hijos". Gamarra ha revindicado el éxito de las políticas económicas, fiscales y sociales del PP frente a las del PSOE, y ha hecho hincapié en que su formación "no hipoteca el futuro por los réditos electorales del presente".

"Que nadie falte a votar", ha insistido la candidata al Senado, Ana Lourdes González. "Y que vote de forma útil", ha añadido, en un llamamiento a "concentrar el voto en el PP" tanto para el Congreso como para el Senado porque "ganaremos las elecciones, la única manera de desalojar a Sánchez de La Moncloa". La aspirante popular a la Cámara Alta ha destacado que el PP "es un valor seguro para las familias, los jóvenes, los mayores, los autónomos, las empresas, la creación de empleo, el impulso de la economía y el liderazgo internacional". Y, asimismo, ha señalado que Casado lidera un proyecto que defiende "la unidad de España y la igualdad dentro del Estado de las autonomías", y que "es un valor seguro para nuestros municipios y para garantizar y modernizar el estado del bienestar". Por último, González ha afirmado que "existe un descontento generalizado" en la sociedad riojana con el Gobierno de Pedro Sánchez al que ha acusado de "esconderse de los riojanos en un bar", en relación a su reciente visita en campaña a La Rioja.

"Los riojanos saben que somos los mejores"

El presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha cerrado el acto transmitiendo su convicción de que "en nuestras calles se palpa que el PP va a ganar estas elecciones" y seguirá contando con "la confianza de los mayoría de los riojanos como la ha tenido durante treinta años". "Somos los mejores y vamos a ganar el domingo -ha subrayado-, porque las elecciones no las ganan las encuestas si no el trabajo diario". En este sentido, el también jefe del Ejecutivo riojano, se ha dirigido a "quienes se abstuvieron en las últimas elecciones para que reflexionen sobre su actitud" y "vuelvan a su casa" porque "necesitamos el voto de todos". "Voto que pediremos hasta el último momento, porque no se puede perder uno solo", ha incidido.

Ceniceros ha aseverado que la sociedad riojana, "moderada e inteligente, sabe que le va bien cuando gobierna el PP porque damos respuesta a sus inquietudes y problemas, ya que somos el partido de la economía, de la reducción de impuestos, del crecimiento económico, de la creación de empleo, de la libertad en materia de educación y de las mejoras en la sanidad". Una "seguridad", en suma, que ofrece el proyecto de Pablo Casado y que ha contrapuesto con "la inestabilidad, la incertidumbre, la recesión y la destrucción del empleo del modelo socialista".