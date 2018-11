La FER pide más apoyo para FUTURIOJA García-Calzada pide que la administración se implique en esta fundación que acoge a personas discapacitadas sin familiares LA RIOJA Logroño Lunes, 12 noviembre 2018, 13:52

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha pedido hoy a la administración riojana que «se conciencie» de la «importante labor» que realiza la Fundación Tutelar especializada en la tutela de personas con discapacidad intelectual en La Rioja (FUTURIOJA) y que «realice cierta aportación».

Así lo ha asegurado hoy, en una rueda informativa recogida por Efe, el presidente de la FER, Jaime García-Calzada, después de firmar un convenio de colaboración con el presidente de FUTURIOJA, Práxedes Toledo, por el cual la organización empresarial difundirá entre las empresas la labor que realiza esta entidad y apoyará las distintas acciones y programas que lleve a cabo.

FUTURIOJA, que está integrada en Plena Inclusión FEAPS La Rioja, lleva más de veinte años realizando una labor «muy esencial y muchas veces invisible», ha precisado García-Calzada, que consiste en acompañar y ayudar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

Toledo ha explicado que su objetivo es asegurar que, cuando una persona con discapacidad intelectual no tenga familiares que se hagan cargo de ella o no puedan hacerlo, FUTURIOJA se haga cargo de su tutela y no dejarlos «tirados», pero ha indicado que, muchas veces, no pueden aceptar más tutelados por «falta de medios».

También ha detallado que tienen servicio de asesoramiento a las familias, «ya sea judicial, acompañarlos al hospital o a la compra de los enseres personales».

Además ha anunciado que buscan voluntarios, ya que a día de hoy solo tienen tres y «son muy necesarios» para la entidad social.