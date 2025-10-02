Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido El motociclista cruzó parques y pasos de peatones a alta velocidad mientras era perseguido por la policía

Un motociclista ha sido detenido esta tarde por agentes de la Policía Local de Logroño tras una peligrosa y larga persecución por las calles de Logroño. Fue en el barrio de Cascajos donde la alarma se hizo más patente al ver cómo el motociclista cruzaba parques y pasos de peatones a alta velocidad mientras otros policías montados en sus motocicletas le daban el alto sin conseguir que el huido depusiera su actitud.

Finalmente, y tras una larga persecución, el motociclista fue detenido en la calle Villegas. A falta del estudio del atestado, el díscolo piloto tendrá que afrontar acusaciones como conducción temeraria y desobediencia a la autoridad.

