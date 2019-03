Perros tranquilos, perros felices

Justo Rodriguez En 'Qué pasa peludo?' se educa a los perros mediante un método de adiestramiento en positivo cuya base es la reducción de su estrés IÑAKI GARCÍA Logroño Miércoles, 27 marzo 2019, 18:34

Los animales de compañía, y más en concreto los perros, pueden presentar conductas que los dueños no son capaces, por desconocimiento, de atajar. Para ayudarlos en esa tarea desde 'Qué pasa peludo?' se ofrece un servicio de educación canina. «Se trata de una consultoría a domicilio con la que nos aproximamos al perro desde un adiestramiento en positivo», expone Carlos, el responsable de la empresa.

«A diferencia de la obsoleta teoría de dominancia y sumisión (su precursor David L. Mech reconoció que se equivocó), desde Qué Pasa Peludo?, creemos que la raíz de los problemas de comportamiento yace en el estrés de la vida diaria; ellos están, como nosotros, sometidos a situaciones que les ponen nerviosos», cuenta Carlos. «A veces, sin darnos cuenta, ese estrés viene dado por nuestra propia conducta ya que nos acercamos a ellos de una manera inadecuada y eso puede generarles una incomodidad que, si se prolonga en el tiempo, puede convertirse en miedos o incluso en comportamientos agresivos», añade.

El objetivo de 'Qué pasa peludo?', tal y como reza su lema, es que los perros vuelvan a ser solo perros. Eso se traduce en que el animal y el dueño puedan disfrutar de sus paseos juntos, se mejore el vínculo entre ambas partes o en que los perros se sientan integrados en el hogar. «Para ello, les propongo una terapia de reducción de estrés para la que es necesario estar en el entorno del cliente y, si es posible, con todas las personas que viven con el perro», expone Carlos. «Les muestro cómo afecta nuestro lenguaje corporal o nuestra voz al animal, como hacen asociaciones que pueden derivar en miedos o comportamientos agresivos, como pasear, cómo hay que acercarse a él o cómo leer las señales que ellos nos mandan, entre otros aspectos».

Ese contacto se establece mediante una primera visita a domicilio de aproximadamente dos horas en las que Carlos charla con la familia en cuestión y después sale a pasear con ellos y con los perros para descubrir las razones que explican el comportamiento del can. «Después paso a explicarles todo lo que he visto y les pongo rutinas y deberes, tanto con cosas que tienen que hacer como con aquellas que deben evitar hacer», enumera el responsable de 'Qué pasa peludo?'. Esas medidas sirven para comprender y cubrir las necesidades del perro, estableciendo normas adecuadas a la etapa de la vida del can y que siempre van a ser amables con el animal, sin causarle dolor ni malestar. Se trata de trabajar situaciones y circunstancias que no superen al perro, para que poco a poco se sienta más seguro y vea que el entorno no es lo que imaginaba.

Justo Rodriguez

Además, desde 'Qué pasa peludo?' se ofrecen otros servicios como asesoría para aquellas personas que tengan perro por primera vez, que tengan un cachorro o que lo hayan adoptado y quieran ver cómo se puede abordar el proceso de integración del animal en su nuevo hogar. De igual modo, se ofrece un servicio de guardería diurna a domicilio.

Para ponerse en contacto con 'Qué pasa peludo?' existen varias vías de comunicación. Se puede mandar un correo electrónico a info@quepasapeludo.com o llamar al teléfono 680991283. De igual manera, en la página web www.quepasapeludo.com se puede encontrar toda la información necesaria de esta empresa cuyo objetivo es 'Que los perros vuelvan a ser solo perros'.