Pérez Sáenz tira de argumentario para restar gravedad a la caída de la inversión Pérez Sáenz, ayer en la Delegación del Gobierno. :: juan marín El delegado del Gobierno, como sus homólogos de otras regiones 'castigadas' por el proyecto, atribuye el recorte a que «se pone lo que se va a gastar» MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ GALINDO* MJGONZALEZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 22 enero 2019, 23:51

Unos Presupuestos «realistas», en los que «desciende la inversión ficticia, pero aumenta la ejecutable, la que se va gastar», que aportan «más recursos a nuestra comunidad que los del 2018» y que «vuelven a situar a las personas como protagonistas, en especial a la parte más débil de la sociedad». Con estos argumentos defendió ayer los Presupuestos Generales del Estado del 2019 el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, quien subrayó que «la peor noticia para la comunidad es que este proyecto no se aprobase». Pérez Sáenz añadió que son unas Cuentas «honestas y comprometidas con La Rioja» y auguró que con ellas «se inicia el ciclo de inversión sostenido más fuerte que haya tenido nuestra comunidad en materia de comunicaciones».

El delegado del Gobierno en La Rioja tiró ayer de argumentario para restar gravedad a la caída de la inversión real del 38% al igual que lo hicieron sus homólogos en otras comunidades 'castigadas' por los primeros Presupuestos que plantea Pedro Sánchez, como Javier Losada (Galicia), Pablo Zuloaga (Cantabria) y Rosario Sánchez (Baleares). Un guión justificativo que también incluyó todas las transferencias del Estado en La Rioja, que suman 1.044,92 millones de euros, 41,28 millones más que en los Presupuestos del 2018. De esa cuantía, 1.005,62 millones corresponden al sistema de financiación autonómica, detalló Pérez Sáenz, «59 millones más que el año pasado y 26 millones por encima de lo establecido por el Gobierno regional en sus cuentas regionales 'non natas'».

Inversiones del Estado en La Rioja (cifras en euros) Ministerios Consignación Defensa 442 000 Hacienda 203 440 Interior 100 000 Fomento 20 732.740 Transición Ecológica 7 225.240 Cultura y Deporte 1 499.950 Economía y Empresa 39 780 Total Administración General del Estado (AGE) 29 805.270 Total Empresas y entes públicos 8 654.000 TOTAL AGE Y EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 38 459.270 Otras actuaciones Consignación Plan Estatal de Vivienda 11 800.000 Accesos polígono El Recuenco de Calahorra 9 000.000 Medidas para compensar la gratuidad del peaje de la AP-68 7 900.000 Actuaciones del Programa 1,5% Cultural 5 500.000 Rehabilitación del IES Sagasta de Logroño 800 000 Total Administración General del Estado 35 000.000 Ministerios / Otras actuaciones Consignación TOTAL 73 459.270

En cuanto a la inversión real, el delegado del Gobierno reconoció el descenso del 40%, hasta los 39,3 millones de euros, mientras que la comprendida por otras actuaciones como, por ejemplo, el convenio para cofinanciar las medidas de gratuidad de la autopista, crece el 32% hasta los 35 millones. De esta forma, la inversión global asciende a 73,5 millones, el 17% menos que en el 2018, bajada que justificó en tres razones: la culminación de grandes obras de infraestructura como las presas; «la falta de impulso» de proyectos por «retrasos en su tramitación» o «que se han tenido que volver a contratar dado que los expedientes habían caducado» (línea ferroviaria Logroño-Castejón), y la decisión de consignar «lo que se va a gastar». En este sentido explicó que para la Ronda Sur de Logroño y la autovía A-12 «se presupuestaron 34 millones en los dos últimos años y el gasto fue cero». En cambio, los Presupuestos del 2019 huyen de inflar artificialmente las partidas: «Nosotros podíamos haber puesto muchos fondos para la Ronda Sur, pero se han asignado dos porque hemos respetado el pliego de licitación que dice que las obras no empezarán hasta octubre y que, en dos meses (diciembre pertenece al 2020 desde el punto de vista contable), las previsiones de obra certificada son como máximo de un millón de euros». Es decir, «hemos ido a un proyecto ejecutable y no hay nada que lleve al engaño». «Son unos Presupuestos honestos y comprometidos con nuestra comunidad porque -incidió- se podrá discutir si la cantidad es adecuada o no, pero no hay reivindicación que no esté recogida».

LAS FRASES José Ignacio Pérez Sáenz Delegado del Gobierno en La Rioja «Son unos Presupuestos honestos, comprometidos con la comunidad, realistas y ejecutables» «Inician el ciclo más fuerte y sostenido que ha tenido La Rioja de inversión en comunicaciones»

En conclusión, «no se trata de un problema de voluntad política, si no de cumplir los procedimientos, dado que no hay ninguna posibilidad de aumentar el Presupuesto si no es de una manera ficticia ya que no hay ningún proyecto que pueda llevar a efecto este Gobierno y convertirlo en obra ejecutable». «No lo hay, decir lo contrario es engañar y yo me siento muy a gusto diciendo la verdad», enfatizó.

Por último, Pérez Sáenz auguró que este Presupuesto «inicia el ciclo de inversión sostenido más fuerte que haya tenido La Rioja en materia de comunicaciones». El proyecto «trata con justicia» a Cataluña, hace que «el crecimiento económico llegue a todos» y «fortalece las políticas sociales», mientras «continúa con la reducción del déficit y la deuda, y garantiza la estabilidad de las cuentas públicas».

«Terribles» para el PR+

Por otro lado, ayer se pronunciaron también sobre los Presupuestos el PR+ y Podemos. El presidente de los regionalistas, Rubén Antoñanzas, calificó el proyecto como «terrible, el peor de la historia para La Rioja». Antoñanzas se confesó «absolutamente indignado y dolido por el trato del Estado a la comunidad» y lamentó que «La Rioja no le importa nada a los partidos generalistas porque no tenemos influencia electoral».

Por su parte, la diputada de Podemos por La Rioja en el Congreso, Sara Carreño, se mostró «insatisfecha» por «la baja inversión» que tiene previsto realizar el Gobierno central en la comunidad, «a la que se sigue castigando», si bien destacó «el impulso social» de los Presupuestos.