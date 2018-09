Pérez Sáenz anuncia que la Ronda Sur se licitará este año José Ignacio Pérez. :: S.T. LA RIOJA LOGROÑO. Jueves, 13 septiembre 2018, 00:54

El delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, anunció ayer que la obra de la Ronda Sur de Logroño se «desatascará» y se licitará en el presente año, al igual que el resto de proyectos del Estado referentes a la comunidad que están pendientes de tramitación.

Tras recordar que el proyecto de la Ronda Sur se aprobó en el año 2017, defendió que «a partir de ahí se podía haber hecho lo que no se hizo y se ha tenido que hacer en agosto y se tendrá que hacer, posiblemente en los meses de septiembre y octubre, que es una tramitación que tienen todos los proyectos». «Los trámites que no se habían hecho (por el anterior Gobierno para la Ronda Sur) se están haciendo y nosotros vamos a agilizar y a desatascar el proyecto de la Ronda Sur y todos los proyectos. Vamos a desatascar y tramitar lo que está pendiente de tramitación para que, de una vez por todas, pueda haber inversiones en La Rioja, cosa que no hay», remachó.

Mientras el Grupo Popular de Logroño consideró que el delegado «nos da la razón en que era posible licitarla», el PP de La Rioja consideró que «Pérez Sáenz no tiene que desatascar nada, sólo debe seguir con los trámites para licitar ya la Ronda Sur. Superada la fase de excusas, parece que los dirigentes del PSOE tratan ahora de colgarse medallas simplemente por cumplir con su obligación».