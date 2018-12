«Si el pequeño comercio cierra, las ciudades son fantasmas» Carmen de Pablo anima a los logroñeses a que se acerquen a las tiendas de barrio, donde van a encontrar atención y máxima calidad Carmen de Pablo La Huerta de Sarramián A.A.M. LOGROÑO. Domingo, 9 diciembre 2018, 00:06

Aunque La Huerta de Sarramián lleva en marcha 12 años, Carmen de Pablo y su marido se han dedicado toda la vida al campo y a la venta. Desde 2012 despachan hortalizas y conservas de producción propia en su tienda de Gonzalo de Berceo, a las que se suman las mejores frutas, charcutería, bebidas y otros productos de alimentación.

-¿Qué le parece la iniciativa del Bono Comercio?

-Me parece una muy buena idea. Es la primera vez que nos ofrecen esta oportunidad y creo que está muy bien planteada. También participamos en otras iniciativas con ZOCO (la Asociación de Comerciantes Zona Oeste Comercial), como los sorteos o el aparcamiento gratuito. Espero que tenga aceptación y se pueda hacer en más ocasiones.

-¿Es importante animar a la gente a que compre con cierta previsión para Navidad?

-Claro. Por ejemplo, en nuestro caso, las compras de conservas o el embutido, como puede ser un jamón, se pueden adelantar perfectamente. Es un momento muy bueno. En Navidad hay otras campañas o promociones, pero es interesante animar ya al comprador desde estas fechas, para que no lo deje para última hora.

-¿Qué ofrece el pequeño comercio al cliente frente a otras ofertas de grandes superficies?

-Creo que ofrecemos atención y calidad. En mi caso, como cliente, cuando voy a comprar prefiero un comercio pequeño, porque me gusta que me aconsejen. Y eso es lo que hacemos también en La Huerta de Sarramián. Invertimos muchas horas y ofrecemos toda nuestra amabilidad y los mejores productos, en el caso de las verduras y hortalizas, cultivadas por nosotros. No hay cardos en Logroño como los nuestros.

-¿Y qué aporta a la ciudad?

-Si el pequeño comercio cierra, las ciudades son fantasmas. Es algo que nos afecta a todos. Tenemos que decidir si queremos una ciudad que sea bonita y atractiva, con su pequeño comercio, que se implica de verdad con sus clientes, sus tiendas y su barrio. Es importante que valoremos eso.