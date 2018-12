Una de cada 4 pensiones riojanas se sitúa por debajo del umbral de la pobreza

«Reivindicar los mil euros es una utopía, un imposible»»

M.J.G.

logroño El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de La Rioja, Eusebio Marín, aboga por equiparar la las pensiones mínimas al SMI, pero alerta de que «los 1.000 euros que reivindican algunas plataformas es un imposible» y en CCOO «no somos partidarios de hablar de utopías».

–Hay mucha gente mayor que no llegar a fin de mes.

–Mucha, porque perciben pensiones cuyas cuantías están por debajo del umbral de pobreza. Imagine los que están en situación de pobreza severa que cobran menos de 305 euros al mes. Estos datos nos dan la razón y justifican nuestra reivindicación:equiparar la cuantía de la pensión mínima a la del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).De esa forma mucha gente podría salir del umbral de la pobreza.

–¿Hasta qué cuantía?

–En CCOO no somos partidarios de hablar de utopías. Esos mil euros que reivindican algunas plataformas son imposibles.

–Al menos, La Rioja está ligeramente por debajo de la ratio media nacional de pensiones 'pobres'.

–No nos consuela. Nuestra valoración es totalmente negativa

–¿Se han dado pasos para satisfacer sus demandas?

–No, no. Nuestras reivindicaciones no están todavía recogidas, salvo en el Pacto de Toledo.Ahí está todo claro. Lo que no entendemos es que los partidos tomen decisiones unilaterales abandonando ese gran acuerdo. Lo único que pedimos es que se nos revalorice con el IPC. Pero lo cierto es que, partir del 2020, no tenemos nada garantizado. Todo sigue en el aire.