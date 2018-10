«Las pensiones necesitan un acuerdo de Estado real; lo del Pacto de Toledo no está seguro aún» Saturnino Álvarez. / Juan Marín Saturnino Álvarez / Presidente de la UDP en La Rioja Álvarez, coincidiendo con el 40º aniversario de la UDP en La Rioja, reclama sacar las prestaciones públicas del debate electoral MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Miércoles, 17 octubre 2018, 19:52

Hace 40 años, un grupo de pensionistas riojanos constituyó la 'Asociación de Pensionistas y Jubilados de Logroño y Provincia'. Fue el 14 de mayo de 1978 y, tras conocer los pilares fundamentales de la Unión Democrática de Pensionistas de España (UDP), que se presentaba como una organización pluralista, apolítica, reivindicativa y solidaria, a finales de ese mismo año la asociación riojana se adhirió a la UDP de España.

En aquella época, recién estrenada la etapa democrática, «había mucho que reclamar y por lo que luchar, pero hoy seguimos todavía con muchas demandas pendientes», explica su presidente, Saturnino Álvarez. Entre ellas, «un pacto de Estado real» que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

-¿Qué logros han conseguido en estos 40 años?

-Muchos. Había que mejorar los derechos de los mayores. Por ejemplo, la creación de la cartilla individual de la Seguridad Social, la pensión de viudedad... Pero hay muchas demandas que todavía hoy no se han conseguido.



-¿Por ejemplo?

-Que haya geriatras en todos los hospitales y centros de Atención Primaria. Creo que la presencia de este tipo de profesionales es muy necesaria porque hay una población mayor muy grande, que cada día va a ser más elevada, por lo cual esa especialidad es imprescindible. La geriatría adolece de falta de personal.

-El 40º aniversario de la UDP coincide en el tiempo con uno de los momentos más críticos para el sistema público de pensiones.

-Estamos ante una situación muy preocupante, porque aunque aparentemente parece que se ha llegado a un acuerdo, me temo que el tema no está muy asentado.

No hay que olvidar que el acuerdo alcanzado por el Pacto de Toledo no es vinculante. La propuesta es que, como mínimo, las pensiones se revaloricen cada año en función del IPC, aunque hay quien pide más, pero yo cada día oigo más voces que dicen que el sistema es insostenible.



Por eso digo que sí, que se ha conseguido un pronunciamiento muy importante del Pacto de Toledo, pero no me fío de que lo recomendado esté seguro todavía. Por tanto hay que seguir peleando. Siempre he defendido que las pensiones, como la sanidad y la educación, son pilares de nuestra sociedad, y eso no funcionará bien hasta que no haya un pacto de Estado real entre todos los partidos políticos para conseguir que sea un sistema largo, fiable y duradero, y que no sea una moneda de cambio cada vez que hay un periodo electoral.

La fuerza de la UDP

-¿Cuántos socios tiene la UDP en La Rioja?

-Inscritos, cerca de 13.000, pero activos unos 6.500 en toda la región. Somos la mayor asociación de jubilados del país. A nivel nacional hablamos de millón y medio de personas y de unas 3.000 asociaciones.

-¿Desde cuándo lleva vinculado a ella?

-Me inscribí en el 2006 y en el 2009 entré en la junta directiva, donde me hice cargo de la responsabilidad de la tesorería. En el 2012 me eligieron presidente y cuatro años después asumí la dirección nacional, cargo que dejé hace dos meses por decisión personal porque no tenía tiempo para más.

-¿Continuará al frente de la asociación en La Rioja?

-Me gusta mucho hacer cosas y mientras pueda seguiré. Pero opino que estos cargos no deben ser eternos, porque los tiempos cambian, llega gente nueva con ideas y las asociaciones tienen que renovarse. Me quedan dos años todavía de mandato. Si en ese periodo encuentro a alguien que quiera y pueda seguir adelante, yo encantado de darle el relevo, aunque por supuesto continuaría colaborando con la Unión porque son temas que me interesan mucho.