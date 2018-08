«El peligro no es la multa o perder puntos, sino la vida propia o de otros» Beatriz Zúñiga, ante la Jefatura de Tráfico de La Rioja. :: / Antonio Díaz Uriel Beatriz Zúñiga / Jefa de Tráfico de La Rioja ROBERTO G. LASTRA Logroño Viernes, 10 agosto 2018, 13:17

Las estadísticas no mienten y su aviso parece incuestionable: el sistema de carné por puntos ha perdido efectividad. El repunte continuo en los últimos años de las sanciones -y accidentes- por exceso de velocidad, por el uso del móvil y, peor aún, por ir al volante bajo los efectos del alcohol y/o las drogas preocupa, y mucho, tanto a la Dirección General de Tráfico (DGT) como a la Jefatura de Tráfico de La Rioja.

«Está claro que algo más hay que hacer», admite Beatriz Zúñiga, jefa de Tráfico de La Rioja, que aboga por el refuerzo de las campañas. «Muy poco a poco, pero los positivos han vuelto a ir subiendo año tras año y esto es muy preocupante. Frente a ello tenemos que seguir concienciando a los conductores de los riesgos del consumo de esas sustancias al volante, porque es necesario que todos entendamos que el peligro no es la multa o perder puntos, sino la vida, la propia o la de otros, por el accidente que puedes sufrir o el que puedes provocar».

De hecho, así lo demuestran los registros. «De las cinco víctimas mortales que llevamos este año en La Rioja, a 3 de ellas se les practicaron las pruebas y en un caso resultó positivo; lo mismo ocurre a nivel nacional, ya que en cuatro de cada diez accidentes con víctimas el conductor había consumido alcohol y/o drogas», recuerda la responsable regional de Tráfico, que apela a la responsabilidad. «Estamos en un momento en el que el conductor, y más en esta época del año, peca de exceso de confianza al pensar que por una o dos copas no va a dar positivo, que conoce la carretera, que está cerca de casa, que no le va a pasar nada... Quizás nos falta formación e información y ser conscientes de las consecuencias, no de una sanción, sino de un accidente».