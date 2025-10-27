Pedido de más autobuses y del consultorio de Los Lirios, en el Teléfono del Lector

Abrimos hoy una sección cargadita de quejas. Empezamos con una de autobuses. Un vecino califica de «auténtica vergüenza» que, «como siempre va lleno», no dejen ... entrar a estudiantes y a trabajadores en el bus de las 07.45 horas de la línea 10 que va del barrio de El Arco al San Pedro. Al final, dice, «llegan tarde a sus puestos de trabajo y los chavales a sus institutos». Cree que el problema se solucionaría con poner dos autobuses a esa hora y a las 08.00. «En El arco no tenemos más que esa línea de autobús y me parece una vergüenza lo que hacen, como en el día de hoy, que el autobusero ha dejado en la calle a más de 10 personas».

El patio del Obispo Blanco, lleno de hojas

Una mujer que se presenta como una abuela que recoge todos los días a su nieto en el colegio Obispo Blanco califica de «vergüenza» cómo tiene el Ayuntamiento el patio del centro escolar. Está «está lleno de hojas y suciedad». «Por favor, le agradecería que de vez en cuando lo limpiasen».

Agradecido al hospital San Pedro

Un lector que dice que lleva unos días con un familiar en el hospital San Pedro. «Lo cierto es que somos afortunados por las instalaciones de que disponemos y el trato del personal que nos asiste». No obstante, cree que es mejorable el ruido del aparato que hay encima del edificio de la cafetería. «Seguro que puede hacer algo que lo armonice con la tranquilidad que aportan las vistas del Iregua».

«Vamos a tener que pagar por respirar»

Un comunicante llama convencido de que los impuestos son «absolutamente necesarios para vivir bien y saludablemente en sociedad», pero por un lado «nos dicen que van a bajar unos y nos acribillan con otros como el basurazo». Asegura que sobre este último ya han dicho que es ilegal, pero «a la administración pública eso le da igual, te lo cobran y luego a reclamar a consumidores o al juzgado pagando una barbaridad». Añade que los ciudadanos están «desamparados totalmente» por parte de la administración, de los bancos y de las empresas. «Todos van a su rollo, como la DGT con los radares. Al final, nos van a cobrar hasta por respirar».

El consultorio de Los Lirios, que lo abran ya

De nuevo sale la palabra «vergüenza» en esta sección. Un vecino de Logroño califica así lo que está ocurriendo con el consultorio médico del barrio de Los Lirios. «Basta ya de engaños. Si se hace, que se abra».

Felicitaciones a Eduardo Aisa

Un lector «melómano», como así se define, contacta con esta sección para alabar el homenaje que Eduardo Aisa le dedicó el pasado día 22 al organista Jesús Amurrio, «al que tanto recordamos». Quiere ensalzar la labor del crítico musical de Diario LA RIOJA. «No tiene precio la inmensa labor cultural que hace desde hace décadas en nuestra Rioja. Labora de cultura con mayúsculas porque aquí llamamos cultura a muchas cosas que por desgracia no lo son. Ojalá sigamos leyéndole en este periódico sin cortes ni variaciones. Logroño lo merece».

... y La Guindilla Más mantenimiento al carril ciclopeatonal del Pozo Cubillas

Un lector nos envía una foto para ilustrar el mal estado del carril ciclopeatonal cercano al polígono industrial de Logroño. «El ayuntamiento una vez más construye y olvida que las obras necesitan un mantenimiento. La acera peatonal está invadida por plantas y matorrales», indica. Nuestro vecino espera una solución. «La inversión no parece excesiva», dice él.