El carril ciclopeatonal cercano al polígono industrial de Logroño, hoy en La Guindilla.

Pedido de más autobuses y del consultorio de Los Lirios, en el Teléfono del Lector

Estos son los temas que interesan este domino a nuestros lectores

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:18

Comenta
  1. Imagen principal - Autobuses llenos a primera hora

    Autobuses llenos a primera hora

Abrimos hoy una sección cargadita de quejas. Empezamos con una de autobuses. Un vecino califica de «auténtica vergüenza» que, «como siempre va lleno», no dejen ... entrar a estudiantes y a trabajadores en el bus de las 07.45 horas de la línea 10 que va del barrio de El Arco al San Pedro. Al final, dice, «llegan tarde a sus puestos de trabajo y los chavales a sus institutos». Cree que el problema se solucionaría con poner dos autobuses a esa hora y a las 08.00. «En El arco no tenemos más que esa línea de autobús y me parece una vergüenza lo que hacen, como en el día de hoy, que el autobusero ha dejado en la calle a más de 10 personas».

