Apoyo al mérito social

María Aguirre Sábado, 18 de octubre 2025, 09:16

Los Premios Impronta reconocen a aquellas personas e instituciones que con su trabajo dejan un legado imborrable. La gala de este año ha contado con la colaboración del Gobierno y Parlamento de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, Caixabank y UNIR, que se suman al homenaje.

Gonzalo Capellán Presidente del Gobierno de La Rioja «No se me ocurre mejor elección, los tres son geniales»

Ampliar Justo Rodríguez

No se me ocurre mejor selección que estas tres personas geniales, extraordinarias y admirables», afirmó Gonzalo Capellán en su discurso de cierre de la gala de los Premios Impronta en referencia a los galardonados. «Don Manuel», dijo en alusión a Ruiz Hernández, como los grandes maestros, «es un gran agitador de conciencias que, con casi 91 años, nos impele a rebelarnos contra todo, a sacar el talento que toda persona lleva dentro». Hay que escucharle, «porque sus frases son para esculpir en mármol».

Proyección «Don Manuel, con casi 91 años, es un gran agitador de conciencias»

Eduardo Sáenz de Cabezón «eligió el camino de la divulgación. Es un buen profesor y un buen transmisor de conocimiento, que ha sabido hacer de algo tan aparentemente aburrido como las Matemáticas, una materia atractiva y entretenida». Y definió a Jesús Vicente Aguirre como «un cantautor que hizo de la canción protesta, en un momento en que había que defender las libertades y construir la democracia, una forma de compromiso social, y ese compromiso lo ha mantenido durante toda su trayectoria».

El presidente también respondió a la pregunta de qué titulares desea leer en 2026: «Que se inician las obras de la ampliación del Hospital San Pedro y del nuevo centro de especialidades. Y que una empresa se instala en Tech Rioja y es el principio de un desarrollo futuro».

Marta Fernández-Cornago Presidenta del Parlamento de La Rioja «Ojalá cada vez más jóvenes elijan La Rioja»

Ampliar

Para no dejar de lado el optimismo que caracterizó la entrega de los Premios Impronta 2025, la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández, hizo un balance «positivo» del último año. «Ha sido satisfactorio y ha estado protagonizado, sobre todo, por una intensa actividad legislativa», añadió.

Fernández recordó que «lo importante es pensar siempre en mejorar la vida de los riojanos, a quienes tenemos el orgullo de representar, y en hacer crecer La Rioja, cada uno de sus 174 municipios y, en definitiva, mejorar la vida de todos los riojanos».

Presente y futuro «Lo importante es pensar siempre en mejorar la vida de los riojanos»

«En La Rioja tenemos razones para ser optimistas, y hay que coger perspectiva», subrayó, para abundar en que «la confrontación no es protagonista en el trabajo parlamentario; la búsqueda del interés general, el servir al interés público están por encima». «Tenemos muy claro cuál es nuestra prioridad, qué es por lo que tenemos que trabajar», añadió.

La presidenta de la Cámara riojana, finalmente, planteó el titular que le gustaría leer el próximo año, al que le daría «un enfoque multidisciplinar»: «Que cada vez haya más jóvenes que eligen La Rioja para desarrollar su proyecto personal y profesional por las magníficas oportunidades que ofrece nuestra tierra».

Conrado Escobar Alcalde de Logroño «Logroño es un proyecto colectivo»

Ampliar

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, tiene claro que para avanzar «hay que seguir dando pasos, poniendo en común el talento que aquí abunda, nuestras mejores cualidades y los políticos, dejando hacer al que sabe y procurando crear un clima favorable para ello».

Habló Escobar del deseo que planteó en los Premios Impronta 2024 de alcanzar el pleno empleo, «una aspiración colectiva para la que hay que seguir dando pasos». «No hay que renunciar a la utopía», dijo, «porque puede convertirse en realidad».

También el regidor apeló al optimismo en su intervención: «Los logroñeses tenemos que ser optimistas por muchas cosas, en primer lugar por la ciudad tan bonita que tenemos», aseveró, «y esto no es un mérito mío», quiso apostillar.

Orgullo «Tenemos una ciudad más verde, más saludable y más inclusiva»

La ciudad, añadió Conrado Escobar, «es un proyecto permanentemente inacabado, y cada uno tiene que poner lo mejor de sí mismo, vaciarse para que siga mejorando».

«Hoy tenemos una ciudad más verde, más saludable, más inclusiva, con un total de 110 nacionalidades, más diversa, en la que se puede desarrollar un proyecto de vida en plenitud, de la que podemos estar orgullosos», afirmó, para añadir: «Pero desde luego queda mucho por hacer. La ciudad es un proyecto colectivo, siempre inacabado y siempre en transformación», concluyó.

Y el máximo representante capitalino plamó dos deseos en forma de titulares para el próximo año: «Logroño, la ciudad más verde», en primer lugar y «Logroño asume la capitalidad comercial europea», aunque, este, concretó, «a más largo plazo».

Isabel Moreno Caixabank «La economía de La Rioja ha crecido un 2,9»

Ampliar

Isabel Moreno, jefa territorial de Caixabank, ya lo anticipó el año pasado cuando dijo: «Espero que el PIB de La Rioja mejore por encima del PIB nacional». Un titular que, para ella, «se ha cumplido en cierta medida» y destacó la «disminución del desempleo», un anticipo mencionado también durante los premios del año pasado por Alberto Canals, de UNIR.

«La bajada del desempleo ha sido la primera en España y nos sitúa como comunidad autónoma que ha hecho mejor dato en esta materia», algo que, según comentó, «da expectativas sobre lo que pueda ser la economía riojana en el año 2026».

Balance «La bajada del desempleo de este año da expectativas para 2026»

En relación a ello, Moreno añadió que desde Caixabank han comprobado los datos económicos y las previsiones «han sido revisadas al alza un 0,05, lo que supone un 2,9 de crecimiento», adelantó.

Asimismo, dejando un poco a un lado el pasado y el presente, Moreno también quiso anticipar cómo ve el futuro. Para ella, lo más importante se centra en que la paz llegue a todos los países.

«Deseo que se llegue a unos acuerdos y que estos sean respetados por todos», comenzó diciendo Isabel Moreno. Y a ello añadió: «Que desaparezcan los conflictos bélicos que hay por todo el mundo para que dejen de causar tanto dolor y sufrimiento».

Alberto Canals UNIR «El nuevo edificio saldrá, estamos en ello»

Ampliar

En esta época de polarización y de falta de verdad, hay tres instrumentos de solución: el estudio, la formación y el espíritu crítico». Así comenzó su intervención Alberto Canals, director de Relaciones Institucionales de UNIR.

Una reflexión con la que quiso explicar un asunto del que ya habló durante la gala del año pasado: la mejora de empleo en La Rioja. «En este sentido, todas las entidades podemos aportar desde nuestra comunidad para conseguir mejorar la formación de todo el mundo». Algo que le hace ser, dijo, «optimista a futuro». En relación a esto, y aterrizando más en un aspecto que Canals conoce de primera mano, la propia UNIR, puntualizó –cuando se le preguntó por los 1.500 empleados a los que quería llegar este año– que «el nuevo edificio saldrá, estamos avanzando en ello».

Futuro «Deseo que mejoren los porcentajes de salud mental y bienestar»

Con vistas al futuro, Canals hizo mención a «un tema que preocupa a todo el mundo y que ya se trató la semana pasada en el Parlamento». Se refería a la salud mental. Canals expresó, durante la gala del jueves, su deseo de que se avance y se introduzcan mejoras. «Deseo que, a través de las medidas aplicadas a todos los niveles, universidad, población, preocupación y conciencia social, medidas políticas y sanitarias, mejoren los porcentajes de salud mental y bienestar social en nuestra población».