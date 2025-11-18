Patinetes por las aceras y la tasa de basuras, en el Teléfono del Lector La sección aborda este martes agradecimientos y reflexiones sobre algunas propuestas

Patines que van por la acera

Se abre hoy la sección con la queja de un logroñés por la circulación de patinetes que van por la acera. Según explica en su llamada, «es molesto, porque vas caminando por la calle y no sabes lo que te va a ocurrir. Pasan muy rápido». Una situación que, como agrega, «puede causar bastantes accidentes debido a las velocidades que pueden coger algunos de estos vehículos». Termina el mensaje con la siguiente reflexión: «Sobre todo la gente de movilidad reducida puede pasarlo bastante mal, porque igual no les da tiempo a reaccionar».

Subida de la tasa de basuras

«No veo lógico la subida de la tasa de basuras, ya que según los metros cuadrados que tenga el piso pagas más o menos», anticipa en su llamada esta vecina de Logroño. A su juicio, «tendrían que pagar más según las personas que vivan en los domicilios, porque pagarán más que alguien que viva sola en un piso de 110 metros cuadrados».

Una oferta que no está en la tienda

El comunicante del siguiente mensaje relata lo que le ha pasado con una propuesta que le llegó al buzón de su casa: «Recibí la oferta de un producto, he ido a las nueve de la mañana, con una gran fila para poder entrar, y resulta no había llegado al establecimiento». Por esa razón, apostilla, «hay que tener una revisión o gente que se dedique a comprobar si el producto está correctamente o no». Una situación que le hace preguntarse lo siguiente: «¿Es para que la gente acuda al establecimiento como tipo de gancho?». «Si el producto se ha ofertado tendrá que estar en la estantería del negocio hasta que se agote, pero es que ni ha llegado ni tampoco está 'on line'», sostiene mientras pide una solución o que «manden a alguna persona para revisarlo».

Comida «maravillosa» en Alesanco

«Mis amigas y yo queremos agradecer a la Asociación de Mujeres de Alesanco la comida tan maravillosa que nos dieron hace unos días», dice una mujer del mencionado pueblo para remachar:«Seguid así».

«Fue un detalle muy bonito por su parte»

Otro agradecimiento, esta vez de una logroñesa a la azafata del concierto de Fórmula V que hubo en el Riojafórum. «Nos acompañó desde la puerta de entrada hasta donde estaba mi ubicación para personas con silla de ruedas. Fue un detalle muy bonito por su parte». Añade que «el concierto estuvo genial y nos hicieron pasar unos momentos mágicos».

Una solución «por el bien común»

Una calagurritana llama para dejar constancia de un agradecimiento más, en este caso a quienes se encargaron de lo que le ocurrió: «El otro día tuve un problema en la calle de los Toriles por la noche. No pasó nada, pero estaba todo muy oscuro y un hombre me asustó. Avisé a los municipales, les conté lo que me había ocurrido y al día siguiente estaba todo iluminado». «Quiero agradecer a quien se encargó por lo bien que reaccionaron y se comportaron por el bien común», finaliza.

Una propuesta que dará «más atascos»

Se cierra sección con el mensaje de otro lector que cree que «la propuesta del PSOE de más pasos elevados, más carriles bici y zonas pacificadas en los colegios dará más atascos». «Además del peligro que conllevan los monopatines, que cruzan de cualquier manera subiendo y aprovechando esas zonas», concluye.

Una lectora nos envía esta imagen para criticar que los contenedores de papel de avenida del Moncalvillo, 21, de Logroño «casi siempre están a rebosar y así es muy difícil reciclar». A su juicio, esto se debe a que «hay un súper cerca y aunque se encargan de repartir el cartón por los contenedores, son insuficientes para los residuos que generan». Por ello pide una solución al respecto.

