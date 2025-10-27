Patentan un nuevo acaricida ecológico contra la plaga de la araña roja La empresa Green Light Bioesciences presenta un producto que afecta de manera selectiva los ácaros y que estará listo en un año

EFE Lunes, 27 de octubre 2025, 20:03 Comenta Compartir

La empresa estadounidense Green Light Bioesciences ha patentado un acaricida ecológico, que es resultado del desarrollo de una generación de plaguicidas ecológicos contra la plaga de la araña roja en una investigación realizada en colaboración con científicos de la Western University, de Ontario (Canadá).

Así se expuso este lunes en la 15.ª Reunión Internacional sobre el Genoma de la Araña Roja, que se celebra en Logroño, en la que participan investigadores de diez países. El director de investigación de esta empresa estadounidense, que cuenta con sede en Sevilla, Ken Narva, expuso los avances obtenidos, junto al equipo de investigación liderado por el científico norteamericano Miodrag Grbic. Esta generación de plaguicidas ecológicos sostenibles, plasmada en este acaricida, se ha desarrollado con la tecnología RNAi, que 'apaga' genes esenciales.

Precisó que los buenos resultados obtenidos en los ensayos de campo han sido vitales para la puesta a punto de este acaricida ecológico y muy selectivo, ya que solo afecta a la araña roja y otras plagas de ese grupo, sin perjudicar a ningún otro ser vivo. Ya está listo para su registro como plaguicida autorizado, por lo que en el plazo de un año podría estar disponible en el mercado.

Este sería el primero de una nueva generación de plaguicidas ecológicos contra la araña roja, plagas y enfermedades de los cultivos, como el oidio o la botrytis, cuyos ensayos de campo se prevén ampliar a los viñedos riojanos, informó. Las principales ventajas de este producto es que solo ataca a la plaga para la que ha sido diseñado, su eficacia, la menor posibilidad de generar resistencias en los ácaros, la ausencia de residuos, no contamina y es seguro para la salud.