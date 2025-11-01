LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Inauguración de la pasarela reformada sobre la vía del tren. S. TERCERO

Una pasarela 'provisional' recién mejorada y que cumple ya 24 años en Logroño

El Ayuntamiento reforma por medio millón de euros el paso peatonal que salva la vía entre las calles Gonzalo de Berceo y Fuenmayor

Pío García y María Aguirre

Logroño

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:42

La fase 2 del soterramiento se extiende durante 1,93 kilómetros, desde Avenida de Burgos hasta El Cubo. El proyecto básico, aprobado en 2011, contemplaba ... un coste de 48 millones y un plazo de 22 meses. Catorce años después, los trenes siguen corriendo por allí alegremente, a cielo descubierto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

