Una pasarela 'provisional' recién mejorada y que cumple ya 24 años en Logroño

La fase 2 del soterramiento se extiende durante 1,93 kilómetros, desde Avenida de Burgos hasta El Cubo. El proyecto básico, aprobado en 2011, contemplaba ... un coste de 48 millones y un plazo de 22 meses. Catorce años después, los trenes siguen corriendo por allí alegremente, a cielo descubierto.

En el año 2001, para facilitar el paso de los vecinos que comenzaron a poblar los nacientes barrios de la zona Oeste (Valdegastea, Parque de los Enamorados), se decidió habilitar una pasarela «provisional». La infraestructura (dos escaleras empinadas y dos rampas) conecta la calle Fuenmayor con la calle Gonzalo de Berceo y en teoría iba a dejar de ser necesaria en siete u ocho años, cuando se completara el soterramiento. Veinticuatro años después, el Ayuntamiento ha acometido su reforma, valorada en 470.000 euros. La anterior pasarela, dañada por la corrosión y por un abundante tráfico no solo peatonal, sino también de bicicletas y patinetes, estaba ya en muy mal estado.

El alcalde, Conrado Escobar, presentó ayer la nueva pasarela, una obra ejecutada por la empresa Construcciones López Navarro. «Es una buena noticia –señaló–. Mejoramos en la estructura, mejoramos en la seguridad, mejoramos en la accesibilidad entre barrios, mejoramos en la comunicación de la ciudad y cumplimos un compromiso que tenía la ciudad con esta zona». La noticia es buena, en efecto, porque la anterior plataforma estaba en un estado lamentable tras muchos años de incuria, pero la propia existencia de una pasarela en 2025 revela que el soterramiento ha quedado dolorosamente incompleto y sin visos –al menos por ahora– de continuar al ritmo necesario. Aquella construcción metálica «provisional» (entonces se enfatizaba mucho el término) que se inauguró en 2001 va camino de durar más que muchos edificios de piedra y ladrillo. La vía del tren sigue siendo una herida abierta en la ciudad; una herida que sangra especialmente en algunos barrios. De la fase 3 del soterramiento –los 1,78 kilómetros que van de Vara de Rey a Marqués de Murrieta– no hay ni proyecto. Solo un incómodo silencio.