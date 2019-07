«Lo del año pasado fue algo muy emocionante» Margarita Untoria, sobre las tablas del escenario de 'La Crónica'.:: F. D. Margarita Untoria Plaza Actriz en el 'Reino de Nájera'. Lleva 45 años participando en el espectáculo histórico teatral F. DOMÍNGUEZ Jueves, 11 julio 2019, 22:16

Margarita Untoria Plaza es una de las más veteranas en el elenco de actores del espectáculo histórico teatral 'Reino de Nájera'. Esta najerina, ama de casa, de 61 años, recuerda cómo al principio había tanta gente que, a menudo, sobraban, aunque el primer director, Roberto Carpio, con su saber profesional arbitró una medida, colocarles una capa a cada uno y hacer el cortejo fúnebre más numeroso.

-¿Cómo fue lo de entrar a formar parte de 'Las Crónicas'?

-Porque fui a verlo un día y me gustó. Como vi que la gente se apuntaba a participar, me animé y me apunté yo también.

-¿Cuántos año tenía entonces?

-Pues, unos 16 ó 17.

-¿Cómo era el ambiente?

-Había mucha gente y había veces que iban nombrando a la gente y cuando veías que a ti no te llamaban, te quedabas un poco desilusionada. Pero para evitar eso, dijo (Roberto) Carpio «vamos a ponerles una capa para que salgan todos en el entierro». Y así empezamos algunos, entre ellos yo.

-¿Se apuntó sola o con más personas?

-No, me apunté con mis primas y con algunas amigas.

-¿Cómo era el trato con los actores profesionales que llegaban a hacer la representación?

-Entonces estaban los actores que llegaban de Madrid y había gente muy agradable, muy maja. Desde luego, los papeles principales los hacían ellos, los profesionales.

-¿Había diferencias de trato?

-No, no. Eran muy majos, nos trataban muy bien. Hombre, siempre hay alguno más estirado y que es de más difícil trato, pero en general nos trataban muy bien. Estaba José Franco, Salvador Vives, Roberto Caballero, Mercedes Borque...había gente muy maja.

-Creo que hubo un momento en que abandonó La Crónica, ¿no?

-Sí. Lo dejé cuando me casé, luego tuve a mi hijo... Pero después de un tiempo me dijo una prima: «¿Quieres que volvamos?», y me animé y volvimos. La verdad es que yo iba a verla cuando no actuaba y me daba cierta nostalgia, así que cuando me lo dijo mi prima no me lo pensé.

-¿Con cuántos directores ha trabajado?

-Con todos, desde Carpio hasta ahora con Mabel del Pozo, a la que veo muy maja y muy cercana. Cuando llegó nos saludó a todos muy amable y me causó muy buena impresión.

-¿Cuántos papeles ha desempeñado en todos estos años?

-Pues empecé con una capa encima desfilando por detrás de los arcos del claustro, luego estuve en el cuadro de Los milagros de San Millán, después hice de monja, he estado también en el cuadro de La Orden de la Terraza, y luego he estado 26 años haciendo de acompañante de los Condes de Barcelona.

-Ese habrá sido en el que más tiempo ha estado, ¿no?

-Sí, ese ha sido el que más me ha durado y ya no me valía ya ni el vestido. Tantos años que el cuerpo ha cambiado. Este año creo que haré un papel de dama en el cuadro de El Fuero.

-En todos estos años, tendrá alguna anécdota que contar, ¿no?

-El año ese en el que trabajé en Los milagros de San Millán, que nos nombraban a la gente y nos iban dando un papel, dijeron la última y eligieron a una chica que era un poquito fuerte y dijo Carpio: «No, ésta no me sirve, la siguiente» y esa era yo. El asunto era que había que salir con un niño en brazos y pidiéndole al santo que hiciera el milagro, entonces tenía que ser una delgadita porque se suponía que era una persona pobre y desvalida. Otra cosa que recuerdo con mucha alegría fue cuando se iba a celebrar el 25 aniversario, que grabamos la canción final, y como yo estoy en el coro, fuimos a Madrid y estuvimos con Chema Purón, que se portó con nosotras muy bien.

-¿Qué sintió el año pasado cuando se cumplieron los 50 años?

-Fue muy emocionante, porque además yo había estado en el papel de acompañante de los Condes de Barcelona en el 25 aniversario, con lo que llevaba 25 años haciéndolo.