Los parques de Logroño: el antes y el después de la tormenta Volvemos a los lugares más afectados por lar tormentas de hace días para ver cómo es su estado actual

Una semana después de que una fuerte tormenta afectara a Logroño, volvemos a los lugares en los que más desperfectos se produjeron. Para poder ver el antes y el después solo tienes que desplazar la barar hacia derecha e izquierda

Árbol caído

Las zonas abiertas fueron las más castigadas por el temporal, en la imagen apreciamos un álamo caído y posteriormente retirado en el Parque de La Ribera, también el domingo 15

Parque

La tormenta hizo estragos en el Parque de La Ribera, donde el domingo 15 los fuertes vientos derribaron varios pinos que, tras ser retirados, han dejado un paisaje virgen

Puente

En la zona del Puente de Hierro, dentro del Parque del Ebro, la tormenta derribó varios árboles y daño muchos otros, que tuvieron que ser talados por operarios del Ayuntamiento estos últimos días

Qué ha ocurrido

El anómalo verano climatológico que vive La Rioja está teniendo consecuencias a niveles turísticos, de agricultura, y también sobre los numerosos árboles que hay plantados por las calles y parques de la ciudad de Logroño. Jesús Ruiz Tutor, concejal de Medio Ambiente y Eficiencia Energética, afirma que en estos días se han tenido que retirar «alrededor de 150 árboles» en la capital riojana debido a los fuertes temporales, si bien las cifras no son exactas ya que los trabajos de limpieza y mantenimiento todavía se están llevando a cabo. Él asegura que todavía no se ha podido restablecer la normalidad debido a que las diferentes brigadas responsables (limpieza, parques y jardines o la unidad de aguas, entre otras) cuentan con maquinaria que «no permite ir más deprisa que el ritmo actual».

En palabras del concejal, las áreas verdes más damnificadas por las tormentas han sido los espacios abiertos como el parque de La Ribera, el del Ebro, el del Iregua... Aunque en otras, como La Grajera, «prácticamente no ha habido daños». Dentro del casco urbano las especies más afectadas han sido pinos, tilos y chopos. Las tormentas de estas semanas han sido tan fuertes que ahora hay que «hacer una revisión de ramas y árboles dañados para evitar riesgos», asegura Ruiz Tutor.

Este procedimiento se enmarca dentro del protocolo seguido por el Ayuntamiento en casos de temporal y desastres naturales. Todavía no se han podido cuantificar los perjuicios originados por las tormentas porque los daños han sido múltiples y existen «muchas zonas afectadas». No obstante, el propio Ayuntamiento califica la situación de «anómala», ya que este tipo de actuaciones no son requeridas habitualmente, y menos en los meses de verano.

Menos del 1% de impacto

En términos globales y según el último recuento llevado a cabo en abril, la ciudad de Logroño cuenta con, aproximadamente, 43.000 árboles plantados (excluyendo parques forestales y áreas naturalizadas), por lo que visualmente la tormenta puede haber afectado notablemente, pero los árboles derribados suponen el 0,35% del total.

De momento, esta semana no se esperan tormentas en Logroño, por lo que no debería haber problemas para que desde el Ayuntamiento se restablezca la calma en los diversos parques y zonas verdes con los que cuenta la capital regional.

¿A dónde van los árboles caídos?

Juan Marín

Aunque los troncos más grandes se distribuyen por diversos aserraderos, el Parque de Jardinería, ubicado en la zona de Valdegastea, es la planta de reciclaje encargada de tratar la mayoría de árboles caídos o retirados en la ciudad. Allí se ocupan de triturarlos para elaborar compost y mantillo, principalmente . Maite, trabajadora en las instalaciones, explica que este año está habiendo «más trabajo de lo normal» debido a los numerosos temporales que azotan la región. También cuenta que tras triturarlos, los restos se dejan en reposo durante unos ocho meses y posteriormente son utilizados para abonar las diversas zonas verdes de Logroño.