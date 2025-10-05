Tras un intenso mes de septiembre, el 1 de octubre se hacía público el proyecto de Presupuestos de La Rioja para el próximo año. ... Alfonso Domínguez, consejero de Hacienda y también de Gobernanza Pública, Sociedad Digital y portavoz del Gobierno, analiza estas Cuentas que considera «ambiciosas» para hacer frente a las necesidades de la comunidad.

– Acaban de presentar el proyecto de Presupuestos para 2026, el último año completo antes de las elecciones. ¿No le ha faltado ambición al Gobierno? De hecho, estas Cuentas crecen menos que las dos anteriores.

– La determinación de la cuantía que tiene un presupuesto no es una elección libre sino que está determinada por las circunstancias externas, en este caso dos muy concretas: la evolución del sistema de financiación de las comunidades autónomas por parte del Estado, que este año hace una aportación menor que los anteriores, y la incertidumbre que nos rodea básicamente por la ausencia de Presupuestos Generales, ya por tercer año consecutivo. Y esto deriva en que no hay ingresos adicionales en materia de vivienda, de sanidad o de dependencia, que debería estar financiada al 50%.

Quita de la deuda «Para hablar con el Gobierno, la condonación tendría que ser de 738 millones de euros (ahora es de 448)»

– Quizá se echa de menos algún proyecto tractor para 2026.

– Sí hay proyectos como la ampliación del Hospital San Pedro, la construcción del centro de especialidades y cirugía mayor ambulatoria Adoración Sáenz o del edificio de la Facultad de Medicina, la implantación de esos estudios universitarios en La Rioja, grandes centros de FP como el de Calahorra... Pero también tenemos la materialización de un gran proyecto tractor para la economía regional como es el parque científico tecnológico del recinto ferial de Albelda de Iregua.

– ¿Cuándo empezará a ser una realidad? Hay una aportación de tres millones de euros, pero parece escasa.

– Está esa partida de la Consejería de Economía, para remodelar el edificio en 2026. El próximo año el parque tecnológico empezará a ser una realidad.

– Es un proyecto que tiene un gran impulso a través de los fondos Next Generation. Pero una vez que se acabe su impacto, a final de 2026, ¿cómo será el desarrollo del parque? ¿Tendrá músculo para ser autosuficiente?

– Estamos muy agradecidos, como Gobierno, a la posibilidad de haber podido redirigir los fondos que nos encontramos al principio de la legislatura porque considerábamos que no eran útiles para nuestra región. Nos pusimos a trabajar con las empresas en nuevos proyectos como crear un gran parque científico tecnológico en Albelda. Aunque los fondos se retirarán en diciembre de 2026, nuestro compromiso es que sea un proyecto tractor para los sectores que ahora dependen de la economía del dato. Y tiene tres ejes verticales. De inicio el que desarrolla la Consejería de Economía, con los tres millones del presupuesto, para crear una gran incubadora de empresas de base tecnológica. Un segundo eje que tendrá que ver con la participación de empresas en proyectos a través del Centro de Investigación de las Tecnologías del Dato de Aertic. Y por último el gran proyecto, en el que vamos a invertir 14,5 millones, de la inteligencia artificial en español.

«Es el momento de reivindicar igualdad ante la ley y en comparación con otras comunidades»

– Las inversiones en gasto social (educación, sanidad, servicios sociales e incluso vivienda) acaparan más del 60% del Presupuesto, muy por encima de la industria, cuando debiera ser el sector llamado a impulsar nuestra comunidad. ¿Qué está haciendo este Gobierno para atraer proyectos industriales?

– Incrementar la inversión, lo llevamos haciendo en estos tres ejercicios presupuestarios. Crece la aportación del Gobierno de La Rioja a los sectores industriales a través de la ADER.

Aragón y la alta velocidad

– ¿No le da envidia Aragón, que está logrando de la mano de la logística y de las infraestructuras grandes inversiones?

– Hay un hecho diferencial entre Aragón y La Rioja en los últimos 20 o 25 años y se llama tren de alta velocidad. Este gobierno viene decidiendo desde 2023 que la falta de infraestructuras, resultado de las últimas cuatro décadas de inversiones del Estado en La Rioja, lastra nuestras capacidades económicas. Es el mayor hándicap.

Reivindicación a AENA «Seguimos pidiendo la reducción de tasas por la utilización de aeropuertos, en Agoncillo es clave»

– Gonzalo Capellán ha vuelto a reclamar los trenes a Pedro Sánchez, pero del Ejecutivo regional depende impulsar vuelos desde el aeropuerto de Agoncillo. Usted dijo que no se resignaban a perder la posibilidad de conectar con Londres. ¿Se aumentará la aportación económica en el nuevo pliego?

– Este presupuesto, además de incluir 1,1 millones para una nueva ruta aérea con Barcelona, contempla partidas para seguir con nuestra idea de abrir líneas internacionales. Y seguimos pidiendo al Gobierno de España que reduzca las tasas por utilización de los aeropuertos regionales pequeños, es importante para las comunidades autónomas.

Bajadas de impuestos «Nuestras medidas fiscales incentivan el aumento de la natalidad y la atracción de talento»

– La bajada de impuestos sigue siendo una seña de identidad del Ejecutivo riojano, pero ¿no se plantean incentivos fiscales para atraer talento? Esa captación de profesionales cualificados es la gran lucha de los territorios.

– Con la reducción del IRPF, la eliminación del Impuesto de Patrimonio o las desgravaciones fiscales, ya somos una de las regiones más atractivas. Pero hay además una estructura de bonificaciones a las familias, deducciones por maternidad y paternidad, para las escuelas infantiles... Medidas que incentivan el aumento de la natalidad y la retención de talento.

Aumento de la deuda

– ¿De qué manera puede afectar esa deflactación del tramo autonómico del IRPF que se hará si la inflación supera el 3%? ¿Cuánto le puede suponer a las arcas de la Comunidad?

– Todavía es pronto para hacer esa cuenta. Pero es firme nuestro compromiso de proteger a las familias del mayor mal económico que existe, la inflación, porque reduce poder adquisitivo. Cuando pase del 3%, automáticamente se congelarán las tarifas que se pagan por IRPF, para que la subida de la inflación no suponga un segundo mal añadido como el aumento del pago de impuestos en nuestra declaración de la renta.

– Los gastos financieros crecen un 34%, en 8,5 millones. También la deuda crece otro tanto. ¿No es preocupante? ¿Cómo se puede compensar vía ingresos?

– Para ser rigurosos en la comparativa con el endeudamiento, la deuda debe compararse a 31 de diciembre. A final de año habrá una reducción intensa porque además crece nuestro PIB. Tenemos que protegernos ante situaciones de incertidumbre y por ello presupuestamos más financiación en tipos de interés.

– La Rioja, en línea con las regiones del PP, parece que no acepta la quita de deuda que plantea el Ejecutivo central. Pero cuando llegue el momento, la hora de la verdad, ¿va a renunciar a esa posibilidad de reducir la deuda en 448 millones, que suponen 1.369 euros por cada riojano?

– La hora de la verdad la conocemos hoy. Tenemos un Gobierno de España incapaz de presentar Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo, incumpliendo su compromiso y con verdaderas dificultades para sacar adelante su proyecto en las Cortes Generales. Es un Gobierno sin proyecto sobre la condonación de la deuda, que no está aprobado. Para que llegue ese momento aún faltan muchos pasos que dar. Hay una propuesta, repito, que no ha pasado por Consejo de Ministros y que perjudica a La Rioja y a sus ciudadanos en comparación con otras comunidades, sobre todo con Cataluña, que es para quien está hecha esa propuesta.

– ¿Perjudicial? Si plantea reducir la deuda en 448 millones.

– Nosotros decimos que esa condonación tendría que ser de 738 millones de euros para que la propuesta fuera igual que para Cataluña. Estamos en el momento de la política, de exigir y reivindicar derechos para los riojanos y una igualdad ante la ley y ante el resto de regiones. Para que nos podamos sentar a hablar, la propuesta de condonación tendría que ser mayor, casi el doble.

– ¿Y si definitivamente la cifra no se mueve de los 448 millones? ¿Que haría el Gobierno?

– Lo que decimos ahora es que todavía estamos a tiempo de cumplir el principio de igualdad entre los españoles.