El paro sube en seis personas en noviembre hasta los 12.089 desempleados en La Rioja El desempleo, en relación al mismo periodo del año anterior, ha descendido en 448 personas, cifra que supone un 3,57% menos

EFE Martes, 2 de diciembre 2025, 09:07 | Actualizado 10:02h. Comenta Compartir

El paro registrado en las Oficinas de Empleo de La Rioja ha subido en 6 personas en noviembre (un 0,05% más respecto al mes anterior), lo que ha situado la cifra total de desempleados en 12.089, según los últimos datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Respecto al mismo periodo del año anterior, el paro registrado en la comunidad riojana ha descendido en 448 personas (es decir, un 3,57% menos), mientras que la media nacional ha descendido un 6,23%.

En La Rioja hay 2.243 trabajadores extranjeros sin empleo, después de que en noviembre último aumentara en 29, un 1,31% más; lo que representa un descenso de 198, un 8,11% menos en relación al mismo periodo del año pasado; y del total, 830 proceden de un país comunitario y 1.413, de uno extracomunitario.

Por sectores, el paro registrado ha aumentado en agricultura (en 2 personas), construcción (en 9) y en el grupo de sin empleo anterior (en 27). Sin embargo, ha disminuido en los de industria (con 17 desempleados menos) y servicios (con 15 menos).

En total, hay 932 personas sin empleo registradas en el sector riojano de agricultura, 2.026 en el de industria, 595 en el de construcción, 7.762 en el de servicios y 774 en el grupo de sin empleo anterior.

Respecto a los trabajadores extranjeros en situación de desempleo, en La Rioja se contabilizan 229 en agricultura, 298 en industria, 149 en construcción, 1.186 en servicios y 351 en el grupo de sin empleo anterior.

Más mujeres sin empleo

De los 12.089 desempleados registrados en La Rioja, 4.804 son hombres y 7.285, mujeres. Del total, 928 tienen menos de 25 años -de los que 503 son varones y 11.161 superan esa edad -4.301 hombres y 6.860 mujeres-.

Además, de los 774 desempleados sin empleo anterior, 89 tienen menos de 20 años y 126 tienen entre 20 y 24. 98 de ellos, además, tienen entre 25 y 29; mientras que hay 221 personas que tienen entre 30 y 44 y 240 que superan los 44 años.

La Rioja contabilizó el pasado mes 7.412 contratos, lo que representa una variación mensual de 4.037 menos (un -35,26%) y una variación anual de 94 menos (un -1,25%). De esos 7.412 contratos, 2.649 son indefinidos y 4.763, temporales.

En el ámbito nacional, el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de noviembre se ha reducido en 18.805 personas en relación con el mes anterior (cifra que supone un -0,77%).

Respecto a noviembre del pasado año, el número de personas sin empleo ha descendido en 161.057 (un -6,23%), por lo que el paro registrado se ha situado en 2.424.961, la cifra más baja para este mes desde 2007.

El paro registrado en noviembre de 2025 ha bajado en once comunidades autónomas, encabezadas, en cifras absolutas, por Andalucía, con -6.934 personas. Y se mantiene estable o aumenta moderadamente en las seis restantes, lideradas por las Islas Baleares, con 2.534.