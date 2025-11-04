El paro sube y la afiliación baja en La Rioja en un octubre negativo La región empeora sus cifras laborales una vez finalizado el efecto de la vendimia

Sergio Martínez Logroño Martes, 4 de noviembre 2025, 10:28 | Actualizado 10:36h. Comenta Compartir

La Rioja ha sido una de las comunidades más damnificadas por la subida generalizada del paro del mes de octubre, con 295 personas más en las listas del desempleo una vez pasado el efecto positivo que tienen habitualmente las campañas agrícolas, principalmente la vendimia.

En total son 12.083 los parados en nuestra región tras un alza del 2,5%, solo superada por Asturias y Castilla y León, por el 0,9% del conjunto del país. Agricultura (137) y servicios (142) son los sectores que más han incrementado las listas del desempleo riojano y la mitad de los nuevos parados son extranjeros, que cuentan con mayores tasas de actividad en los sectores económicos más perjudicados de octubre.

A lo largo del mes se registraron en La Rioja 11.449 contratos (7.012 menos que en septiembre). De ellos, 3.186 fueron indefinidos y 7.872, temporales. El sector servicios acaparó más de la mitad (6.432), por 2.464 del agrícola, 2.199 de industria y 354 de construcción.

Los datos de afiliación tampoco han sido buenos, pese a que a nivel nacional sí que se ha producido un sensible incremento hasta los 2,8 millones de trabajadores en la Seguridad Social. En La Rioja, la bajada ha sido de 717 personas (-0,5% frente a la subida del 0,6% nacional) para firmar el octubre con 142.246 afiliados, de los cuales 117.765 pertenecen al régimen general de trabajadores y el resto son autónomos.