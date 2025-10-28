LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel González de Legarra. LR

El Parlamento riojano insta a prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores

La proposición no de ley ha sido aprobada con los votos afirmativos del PSOE y del PP

La Rioja

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 19:53

Comenta

La Comisión de Salud y Políticas Sociales del Parlamento de La Rioja ha aprobado una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno riojano a presentar un proyecto de ley que prohiba la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años.

Esta PNL, presentada por el Grupo Parlamentario del PSOE, ha sido aprobada con los votos afirmativos de este partido político y del PP; la abstención de Podemos-IU y la negativa de Vox.

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha defendido que «cada vez más chicos y niños consumen bebidas energéticas como si fueran refrescos normales, pero son productos con mucha azúcar y taurina, dirigidos a adultos y de uso puntual». «Mientras no exista una ley estatal, La Rioja debe y puede actuar, porque tenemos competencias en salud pública y consumo, y hemos legislado en ámbitos similares», ha asegurado.

Por su parte, la diputada del PP Cristina Antoñanzas ha indicado que «es imprescindible un marco común para todo el territorio nacional y que no se siga posponiendo una decisión que afecta al futuro de los jóvenes». «Animamos al Gobierno central a ejercer su responsabilidad y asumir el liderazgo que le corresponde para una regulación nacional de este tipo de productos y muchos otros», ha explicado.

El diputado de Vox, Héctor Alacid, se ha mostrado más favorable de «educar que de restricciones generales que repercuten en el consumidor y en el eslabón más bajo de la cadena». Además, la portavoz del Grupo de Podemos-IU, Henar Moreno, ha señalado que comparte «el espíritu de esta PNL, pero tiene problemas competenciales».

Por otro lado, esta comisión ha dado su visto bueno por unanimidad a otra PNL del PSOE para que el Ejecutivo regional impulse campañas informativas sobre los derechos de los consumidores ante las llamadas comerciales no deseadas. González de Legarra ha precisado que «miles de riojanos siguen recibiendo llamadas comerciales no deseadas, y muchos no saben cómo defenderse ni a quién acudir porque las compañías se las ingenian para eludir la norma».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  2. 2

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  3. 3 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  4. 4

    Plan Revive: un divino tesoro para los pueblos
  5. 5 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  6. 6 Detenido un kamikaze tras recorrer más de 40 kilómetros en dirección contraria en la AP-68
  7. 7

    La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima
  8. 8 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés
  9. 9 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  10. 10 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Parlamento riojano insta a prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores

El Parlamento riojano insta a prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores