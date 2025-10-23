Párkinson Rioja, un mercadillo solidario de esperanza La entidad anima a la colaboración ciudadana con la visita a los puestos instalados en su sede, inaugurados este jueves y que abrirán también viernes y sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas

Roberto G. Lastra Logroño Jueves, 23 de octubre 2025, 15:59

Una ayuda para los que ayudan. Párkinson Rioja, la Asociación Riojana de Enfermos de Párkinson, abre este jueves su mercadillo solidario otoñal, una iniciativa con la que la entidad busca una inyección económica extra imprescindible para mantener la atención a sus usuarios.

En su sede logroñesa de Doctores Castroviejo, 36, quienes deseen acercarse se encontrarán un nutrido conjunto de puestecillos con artículos de decoración, ropa y juguetes infantiles. Tras su inauguración este jueves, 23 de octubre a las 17.00 horas, el mercadillo solidario estará abierto también el vienes y el sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

«Hacemos el mercadillo para poder recaudar algo de dinero y destinarlo a las actividades que hacen los pacientes aquí en Párkinson de Rioja, porque a pesar de que tenemos las ayudas del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño, pues siempre hace falta algo más. Por eso organizamos un mercadillo en primavera y el otro ahora en otoño», explica Isabel Bustillo, presidenta de Párkinson Rioja, quien aclara que «la gente que venga a vernos se va a encontrar todo tipo de objetos de decoración, también mucha ropa, desde abrigos, pantalones, bufandas... y luego también tenemos juguetes para los niños. Un poquito de todo, vaya».

Párkinson Rioja cuenta en la actualidad con 60 asociados, a los que la entidad les ofrece, además del apoyo emocional de los que han pasado por lo mismo, atención psicológica, fisioterapia y talleres de rendimiento cognitivo, musicoterapia, tai-chi, lectura, juegos, pintura, yoga…

Entre las viejas demandas, más inversiones en investigación frente a una enfermedad que, además, acumula mucho infradiagnóstico. «Hay mucha gente sin diagnosticar, pero además hay otro problema, que es que muchas personas cuando se lo diagnostican son muy reacias a creérselo o a admitirlo. También se diagnostica tarde porque cada paciente tiene un síntoma, uno de los primeros es la tristeza, el estar abatido, pero lo achacas a cualquier cosa menos a esta enfermedad. Eso es lo malo, que cuando ya acuden está la enfermedad un poco avanzada», alerta la presidenta de Párkinson Rioja, quien también lamenta los rescoldos de rechazo rechazo social e incomprensión que aún aprecian. «Hay gente que ven a los enfermos temblar o que se mueven muchísimo y se echan para atrás o se apartan o miran con extrañeza», explica Isabel Bustillo.

Párkinson Rioja (Asociación Riojana de Enfermos de Párkinson) Para contactar con la entidad

Por correo electrónico info@parkinsonrioja.org

Por teléfono 941 40 15 51 y 661 123 219.

Presencial En la sede de Doctores Castroviejo, 36, en Logroño. También puede informarse en la web www.parkinsonrioja.org

Tampoco olvida una vieja reclamación a la administración que asume que es muy complicada. «Nos haría falta algún medio de transporte para poder traer a los usuarios aquí, pero eso está muy complicado. Ya lo hemos intentado, pero no», señala la presidenta que pese a todo no olvida el capítulo de agradecimientos: «Nosotros no nos podemos quejar, y aunque cada vez están dando menos, porque cada vez hay menos dinero y bajan todas las ayudas, insisto, en nuestro caso no podemos quejarnos. Tanto el Gobierno de la Rioja como el Ayuntamiento de Logroño nos ayudan bastante y, además, siempre que les pedimos algo se portan bastante bien».

Junto a las subvenciones públicas las arcas de Párkinson Rioja se nutren de las cuotas de los asociados, 20 euros al mes, y la posibilidad de que cualquiera que lo desee pueda donar una cantidad. Y, claro, los mercadillos solidarios. «Que la gente se anime a venir, que nos conozca y que sepa que estamos aquí para lo que necesiten. Que no tenga ningún problema en venir, porque nosotros les vamos a atender con toda el alma», concluye Isabel Bustillo a punto de inaugurar la edición otoñal.