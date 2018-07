Las parcelas agrarias con menos de 500 metros no podrán tener casetas rurales Panorámica de las casillas de Arnedo. :: miguel herreros El Gobierno aprueba de manera inicial la directriz que recomienda soterrar las infraestructuras que afecten a espacios agrarios de interés «si es viable» TERI SÁENZ* ESAENZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Lunes, 16 julio 2018, 23:46

Las casetas de aperos tan extendidas en buena parte de La Rioja pasarán a denominarse casetas rurales y estarán reguladas en función de las dimensiones del suelo no urbanizable donde se asienten. En las parcelas de menos de 500 metros cuadrados no se permitirá su construcción, mientras que aquellas de entre 500 y 1.000 metros se podrá disponer de una que no excederá los 20 metros de superficie, que será de hasta 40 en las mayores de 1.000 metros.

Así se recoge en la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja (DPSNUR) aprobada inicialmente por el Gobierno regional y que ahora da paso a un periodo de información pública por espacio de tres meses para la recogida de alegaciones y sugerencias. «Somos conscientes de que muchas veces no son sólo para el almacenamiento de aperos, sino que allí se disfruta del ocio y el tiempo libre, así que vamos a reconocer lo que es una realidad», justificó el titular de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, para apostillar en este punto que la norma será operativa a partir de que quede definitivamente aprobada por el Consejo de Gobierno, previsiblemente a finales de año o comienzos del próximo. «Lo que esté mal construido en el pasado quedará como fuera de ordenación», aclaró el consejero.

Como explicó Cuevas, el suelo no urbanizable en la comunidad autónoma está regulado por el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente (PEPMAN) en vigor desde 1988. «La directriz responde a la necesidad de actualizar la normativa y adaptarla a las necesidades y usos de la sociedad riojana», arguyó para incidir en el diálogo y la participación de los municipios, administraciones públicas, colectivos y asociaciones que ha marcado el proceso. «Para ello -siguió diciendo- se identifican aquellas zonas que por su idoneidad actual o potencial para la explotación forestal, agrícola o ganadera, o que por su riqueza paisajística, ecológico o cultural, deban ser objeto de espacial protección».

«Se trata de establecer las medidas necesarias para asegurar la protección, conservación, catalogación y mejora de los espacios naturales, el paisaje y el medio físico y rural desde el punto de vista urbanístico y territorial», abundó recordando que la DPSNUR afectará al 60% de los 5.045 kilómetros cuadrados de la región -2.364 hectáreas más que el PEPMAN- y establece ocho espacios de ordenación: sierras de interés singular, riberas de interés ecológico o ambiental, áreas de vegetación singular, espacios agrarios de interés (huertas tradicionales y espacios vitivinícolas), parajes geomorfológicos, entorno de los embalses, zonas húmedas y protección de cumbres.

Asimismo, incorpora los espacios naturales de La Rioja (Parque Natural Sierra de Cebollera, Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, Laguna de Hervías y Red Natura 2000) y establece 136 áreas de ordenación dentro de los espacios de ordenación.

En relación a la preservación del entorno vitivinícola y entroncando con el debate social sobre el trazado del AVE o la línea eléctrica que afecta a la comarca de Haro, el consejero apuntó que la directriz incorpora una recomendación para que determinadas infraestructuras sean soterradas «siempre que sea posible». «Si no es así, operaría el Estudio de Integración Paisajística», añadió advirtiendo del incremento de los costes que puede suponer una solución de estas características y fijando una premisa: «Ninguna norma de rango autonómico puede impedir una obra de ámbito estatal».

A este mismo respecto y en relación a otras actuaciones concretas, el consejero recordó que la directriz abre la puerta a usos complementarios en bodegas como pequeños hoteles orientados al enoturismo y fija las condiciones obligatorias para edificaciones como unifamiliares o las citadas casetas rurales.