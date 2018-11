La paradoja de ser maestro en Secundaria Imagen de archivo de un aula de un centro educativo de la región al inicio de curso. / Sonia Tercero Docentes de pedagogía terapéutica y compensatoria reclaman un complemento que unos cobran y otros no | Sentencias contrarias obligan a maestros de atención a la diversidad que no perciben un complemento a compartir centro con otros a los que la justicia se lo autorizó CARMEN NEVOT Logroño Miércoles, 21 noviembre 2018, 13:36

¿Es posible que dos maestros de pedagogía terapéutica y de educación compensatoria que trabajan en el mismo centro y tienen el mismo cometido cobren diferentes cantidades? En La Rioja la respuesta es sí y aunque apenas suman 40 los docentes que imparten clases en las aulas de atención a la diversidad de la región, una maraña de acuerdos, resoluciones y disposiciones transitorias les han dejado en una situación, cuando menos, paradójica. En una tierra de nadie para más de la mitad de ellos, que desde hace seis años pelean por cobrar el mismo complemento mensual que sí perciben algunos de sus compañeros.

Guillermo López-Castro (del IES Batalla de Clavijo), Lourdes González (Escultor Daniel) y Ana Isabel Negredo (Tomás Mingot) encarnan la cruz de la moneda. El 1 de septiembre del 2012 por un acuerdo de Gobierno, la Consejería de Educación suprimió el complemento que los maestros de compensatoria y pedagogía terapéutica en primero y segundo de la ESO cobraban desde 1999. El 1 de septiembre, según el relato de los afectados, dejaron de percibir esa cantidad, le cambiaron el nombre al complemento, que pasó a denominarse personal transitorio, y sí lo mantuvieron «para aquellos maestros de instituto que trabajaban en áreas instrumentales, es decir, matemáticas y lengua, entre otras materias», explican.

LOS FALLOS El argumento Los docentes accedieron al puesto en el instituto tras una convocatoria regulada por una orden de la Comunidad Autónoma de La Rioja que se dictó al amparo de la disposición transitoria cuarta de la LOGSE, de 1990, que es una de las que fija el polémico 'plus'. El argumento No son antiguos profesores de EGB que pasaron a impartir clases en Secundaria. Esta es la condición para cobrar el complemento fijado en las disposiciones transitorias cuarta de la LOGSE (1990) y primera de la LOE (2006), que son el origen legal del complemento discutido.

Los que se dedicaban a la atención a la diversidad se quedaban fuera de juego y con el fin de revertir una situación que consideraban injusta acudieron a los juzgados para reclamar un complemento que, a día de hoy, no supera los 130 euros brutos. La respuesta no contentó a todos, la mayoría obtuvo una negativa a su reclamación porque no reunían los requisitos fijados en las disposiciones transitorias por las que se rige el abono o no del complemento. Pero otros obtuvieron un sí de la justicia y a día de hoy, en ejecución de sentencia, perciben una cantidad 'extra' que la misma justicia negó a sus compañeros, que ni siquiera pudieron recurrir la decisión judicial ante una instancia superior al no cumplir tampoco los requisitos para ello. La reforma de Gallardón limitó los recursos y la cantidad reclamada en este caso no lo permitía conforme a la ley. Otra vez quedaban fuera de juego.

Seis años después de que dejaran de cobrar el complemento por «una decisión», dicen, del anterior consejero, Gonzalo Capellán, siguen peleando por dar la vuelta a una situación «injusta» porque, no sólo ven que algunos de sus compañeros tienen derecho a esta cantidad, sino que se abona en todas las comunidades autónomas y aquí, en La Rioja, aunque con «otro nombre», aseguran, la ingresan los de la enseñanza concertada.

Las buenas palabras que, dicen, han tenido con ellos tanto el actual titular de Educación, Alberto Galiana, como el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, no son suficientes después de tantos años y siguen reclamando una solución que nunca llega porque no encuentran la fórmula legal para hacer efectivo el pago. «Lo mismo que por un acuerdo de Gobierno decidiste que no, sería tan sencillo como recorrer el camino a la inversa», plantean al consejero, de quien critican que saque pecho diciendo que «hay más de 3 millones para pagar al personal público docente y nosotros estamos hablando de un complemento, que son unos 130 euros brutos al mes, para 40».