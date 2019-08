¿Quién paga los vermús? Increpado. Martínez Ábalos, ya alcalde, es recibido con gritos en la plaza. :: s.t. Decenas de vecinos increpan al nuevo alcalde en la plaza PÍO GARCÍA TRICIO. Viernes, 2 agosto 2019, 22:12

El salón de plenos del Ayuntamiento de Tricio ocupa una habitación angosta y humilde, conventual. Hay en el centro una mesa ovalada, con diez sillas. También dos banderas y la foto enmarcada de los Reyes. Al fondo hay dos banquitos sin respaldo. Los periodistas los agarran y se sientan como pueden. Han plantado las cámaras junto a las puertas y un pantano de cables dificulta el paso a los curiosos. Los concejales del PR+ flanquean al todavía alcalde, Óscar Martínez Nalda, y ocupan su asiento diez minutos antes de que arranque la sesión. Llega el presidente del partido, Rubén Antoñanzas, y los saluda a todos. A falta de cinco minutos, entra en la sala el futuro regidor, Manuel Martínez Ábalos, un independiente que se presentó por las listas del PSOE, partido que ahora lo repudia. También los demás concejales: el número dos de la candidatura socialista -otro independiente- y la pareja de ediles del PP.

Hace calor y no corre el aire. Cuando Martínez Ábalos explica el contenido de la moción de censura, alguien le llama «traidor». La gente del pueblo que ha querido seguir la moción de censura se arracima en la antesala. Están revueltos. Una señora se queja de que el secretario habla muy bajito y no se le oye. Algunos aplausos festejan el discurso del aspirante, que ha sido breve y no demasiado explícito, como si ya estuviera todo dicho.

El alcalde saliente, en cambio, saca un imponente fajo de expedientes y se dispone a morir matando. Trata de desmontar todos los puntos de la moción de censura, deja caer varias acusaciones contra los concejales promotores y desciende a detalles pintorescos de la Administración anterior, que lideró durante 36 años Carlos Benito (PP): «Tenemos gastos de vermú, de rostrizos, de corderos de leche, de chuletas, de orujo, de botellas de champán, de cestas de Navidad... Todo sin factura. Esto es de lo que ustedes van a ser cómplices».

El exalcalde insiste en entregar la vara de mando a su sucesor: «Yo sí tengo clase para eso»

Cuando triunfa la moción de censura, Martínez Nalda decide entregar él mismo la vara de mando a Martínez Ábalos. «Yo sí tengo clase para eso», resuelve. Un vecino dice que igual con darle la mano ya valía, pero el exalcalde no ceja hasta que la encuentra y se la da a su sucesor. Luego se va. Le aplauden mucho; también abuchean a su sucesor. Cuando el panorama se despeja, algunos lugareños buscan al nuevo alcalde para darle la enhorabuena. «Me he marchado porque no podía aguantar más mentiras», resopla una señora. «Ahora a trabajar», replica Martínez Ábalos.

Pero cuando baja a la plaza, el nuevo regidor es recibido con insultos. Le llaman sinvergüenza. También traidor. Le gritan: «fuera, fuera». Unos metros más abajo, el ya exalcalde agradece las muestras de apoyo y exclama: «Y ahora invito a un vermú al que quiera. Pero con mi dinero, no con el dinero del pueblo».