Lunes | Apagón Optimismo posapagón

Se va la luz un ratico y todos nos ponemos trascendentes. Ha bastado medio día de campingás para volvernos existenciales, sistémicos, casi epopéyicos. Qué poco nos hace falta para empezar a escribir filosofía de tienda de playa y creernos Sartre. .

Todo el mundo cuenta su novela de ese día apagado y yo miro la mía y me parece bastante más vulgar que lo que leo ... por ahí. Yo no tuve más epifanía que la de un día de 15 horas de trabajo que durante un buen rato fue, ay, absolutamente inútil. Escribíamos cosas que nadie o casi nadie podía leer, mandábamos alertas que a la gente le llegaban horas más tarde. Quizá hubiéramos debido hacer como el Gobierno de La Rioja: no informar prácticamente de nada hasta el día siguiente, que total para qué.

Pero en fin, ahora que ha llegado el finde y después de un sábado de sol radiante, me ha dado por el optimismo. Por un lado, dejémonos de catastrofismos. Como dice la ley de Murphy bien entendida, si hay posibilidad de que algo salga mal, acabará saliendo mal alguna vez. La cuestión es aprender de ello para que no ocurra una segunda o, mejor dicho, para que cuando ocurra una segunda no sea por la misma causa. Por otro lado, lo cierto es que la cosa volvió a la normalidad en un plazo razonablemente rápido. La reacción sonó a mucha gente sabiendo lo que tenía que hacer y haciéndolo en tiempo y forma. Más aún: los españolitos estuvimos bastante bien. No nos dio tiempo a ponernos a saquear supermercados, cierto, pero tampoco dio la impresión de que tuviéramos ganas de hacerlo. Vamos pareciendo un país civilizado, oiga. Y como no iba el interné, ni siquiera volaron mucho los bulos. Te chinchas, Alvise. En fin. Que aprendan los técnicos y les escuchen los políticos. Y que tenga usted feliz domingo. Viernes | Votantes Canadá y Australia Algo de mi optimismo de hoy tiene que ver con lo que ha pasado al otro lado del mundo. Literalmente: Australia, como unos días antes Canadá, ha votado mayoritariamente por elegir aquello que se pareciera lo menos posible a Trump. Asunto que ha sido central en ambos países: así no, han dicho dos de las democracias más añejas del mundo. Así que aún hay esperanza, o al menos hay pelea. Para cualquier persona con dedo y medio de frente, lo que dice y hace y cómo lo dice y lo hace el gobierno de Estados Unidos es la antítesis radical de una democracia. Es el horror, el fin del consenso, la mentira, el matonismo revestido de payaso, el elogio de la estupidez y la crueldad. Por Dios, que el tipo colgó ayer una foto suya vestido de Papa. Y la Casa Blanca la difundió. Ahora mismo la política es un asunto sencillo: todo aquello que se parezca, se arrime o imite a eso es mal. Lo demás, como siempre, es opinable. Martes | Sánchez El premio justo Este domingo me está quedando, y vamos terminando, decididamente floral. Otro motivo para estar contento: que el martes sale el Gobierno de La Rioja y le da el Galardón de las Artes a Bernardo Sánchez. Bien hecho, di que sí. Admirador rendido soy de este señor y de sus maneras y de sus cosas. Entre ellas, permítanme sacar algo de pecho, lo que nos escribe por aquí cada domingo. En fin, que me alegré mucho. Un tipo sabio y amable, y qué a menudo van las dos cosas juntas. Enhorabuena.

