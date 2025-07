Gol en las saunas

Dice mi compañero Carlos Santamaría (hombre optimista, aunque finja lo contrario) que todo va a ir cada vez un poquito a peor. A mi me parece que vaya usted a saber, estoy yo como para hacer predicciones.

Aunque sí acerté, sin embargo, cuando me vaticiné a mi mismo que el pleno del miércoles iba a ser lo que fue. O sea, que ... Sánchez iba a salir con la sonrisa más ancha que a la entrada, que sus socios iban a hacer como que se ponían muy duros con él para inmediatamente criticar al PP, y que Feijóo iba a sacar la escopeta de cazar osos grandes.

Lo de los socios en realidad ni cotizaba. Igual que en la liga de balonmano: las casas de apuestas no te dejan poner dinero a que el Barça la gane, porque no hay manera de que ocurra otra cosa. Aquí, lo mismo. Cómo van a dejar caer a Sánchez quienes saben que dejándole ahí tienen dos años para ordeñar ya no a cubos, sino a cisternas.

En fin, no ha tardado mucho. El gobierno se ha lanzado a eso tan progresista de darles más dinero a las comunidades más ricas (ay, la igualdad, ese concepto) léase Cataluña y nuestros vecinos vascos. A La Rioja no le va a ofrecer nada, no se preocupe. No votamos en el sentido adecuado ni tenemos un partido nacionalista. Crasos errores ambos, se ve.

También me esperaba a Feijóo tirarse a la yugular. Cambiar a Gamarra por Tellado no es una casualidad. El gallego no quería ni resto de escrúpulo a la hora de atacar al malo. Y así salió por fin en el hemiciclo el asunto de las saunas y los prostíbulos de la familia política de Sánchez, eso que se sabía pero que hasta ahora el PP había considerado como una cosa de mal gusto, la última rémora de la cortesía política que antes se guardaba. Ay, tiempos más civilizados.

No puedo decir que me guste, no. Pero es que a Feijóo en el PSOE se la habían dejado botando: primero, normalizando ese tan burdo ataque sobre Ayuso a través de cómo se había pagado el piso su novio. Y segundo, sobreactuando sobre la prostitución cuando aún resuenan en los oídos de todos los audios sobre Carlota, esa que se enrolla mogollón. Feijóo vio botar el balón y, esta vez sí, decidió pegarle sin miedo al qué dirán. Gol en las saunas, pensaría.

Qué quieren que les diga. Ojalá la política fuera otra cosa que este a hierro matar y a hierro morir. Ojalá nuestro gobierno o sus socios tuvieran algún escrúpulo. Ojalá el PP no se lanzara a competir con Vox por ser más bruto.

Ojalá Carlos no tuviera razón y todo no fuera, ay, cada día un poquito peor.

Martes Menores Habrá que preparar algo

Convengamos en algo. A La Rioja, más pronto que tarde, va a llegar un contingente de niños y jóvenes inmigrantes, una parte de los que están hacinados en Canarias y que hay que repartir entre el resto de comunidades porque, ya saben, todos juntos formamos un mismo país.

No tengo ni idea de cuántos serán, pero tiene pinta de que no pocos. Y tiene pinta también de que el actual sistema de acogida de jóvenes va a estallar. El sistema, por cierto, es bueno: no hace distingos entre si los menores son de aquí o de allá porque son, en fin, menores. Eso que toda sociedad ha de proteger como su mayor tesoro.

Es imposible saber si el Gobierno de La Rioja tiene algún plan para cuando eso pase. Su estrategia es negar la mayor, esconder la cabeza y no contestar. Espero que sea eso, estrategia, y que por detrás estén ya preparándose para cuando ocurra. Porque habrá que atenderlos y cuidarlos, que es lo que se merecen, y no tanta política de baratillo.

Jueves Torres Tocar la campana

Una vez, cuando era un niño, subí una noche a una torre de La Redonda. Para tocar una campana: era un concierto a medias con todas las torres de la ciudad. Muy chulo, sí.

Desde entonces echaba de menos esa experiencia. Me fastidiaba subir a las torres de otras catedrales y pensar que nunca iba a poder volver a la de mi pueblo. Pero fíjense, a veces las cosas mejoran (que sí, Santamaría) y hasta se hacen cosas que merecen la pena. Un día de estos subo. A ver si encuentro por ahí arriba al niño que tocaba la campana.