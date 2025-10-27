Osés reconoce que las infraestructuras no avanzan «al ritmo que necesita La Rioja» Osés ha participado en el Foro Radio Rioja 'Lucha contra la despoblación: oportunidad y futuro para La Rioja'

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:30

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha reconocido este lunes que «las infraestructuras son vitales para el desarrollo de la comunidad, pero La Rioja no está avanzando al ritmo que necesita».

Osés ha participado en el Foro Radio Rioja 'Lucha contra la despoblación: oportunidad y futuro para La Rioja', en el que ha reivindicado la conexión con Madrid en tren en 3 horas por La Rioja Baja y la llegada del corredor Cantábrico-Mediterráneo.

En materia de carreteras, ha recordado la importancia de la liberalización de la AP-68 en 2026 y la necesidad de completar la permeabilización de la vía, incluyendo enlaces críticos como el de San Asensio, ha detallado Radio Rioja Cadena Ser en una nota.

También ha destacado el papel de la autovía A-12 como primera conexión directa con Madrid y ha reclamado agilidad en su ejecución, dado que «es fundamental que esta vía mejore cuanto antes, para garantizar la movilidad de personas y mercancías».

En cuanto al aeropuerto, ha explicado que, pese a ser una infraestructura estatal infrautilizada, el Gobierno de La Rioja impulsa nuevas licitaciones de vuelos internacionales y nacionales; y ha dicho que la categoría actual del aeropuerto limita su operatividad.

Se ha referido a que jóvenes de menos de 25 años residentes en municipios de menos de 500 habitantes pueden viajar gratuitamente en toda la red pública de transporte regional; y ha avanzado que se reforzarán y modernizarán líneas y horarios en toda la comunidad.

Osés ha anunciado que se destinarán numerosas inversiones a la red local de carreteras, con intervenciones en 50 vías, que representan el 50 % de la red autonómica; y se contemplan 3 millones de euros para dar una solución técnica definitiva a la carretera de Arnedillo.

Por otra parte, el Gobierno de La Rioja ha solicitado al Ministerio de Transportes la convocatoria de una mesa sectorial de transporte para dialogar sobre la renovación del mapa concesional de 2028 y asegurar que no se deje sin cobertura a ningún municipio.

«Estamos ante un escenario crucial porque si no hay diálogo y colaboración, 45 localidades de La Rioja podrían quedarse sin transporte público y eso no lo vamos a permitir», ha subrayado.

Más de 1.100 solicitudes del Plan Revive

Durante su intervención, ha dicho que el plan de vivienda para jóvenes, que ofrece ayudas de hasta 40.000 euros para compra, autopromoción o rehabilitación en municipios de hasta 5.000 habitantes, ya cuenta con 1.150 solicitudes en 111localidades.

El Gobierno de La Rioja, ha insistido, se compromete a atender todas las solicitudes que lleguen para vivienda a través del Plan Revive, ya que se han cubierto los 12,5 millones de euros presupuestados.

Sobre financiación local, ha subrayado que los presupuestos de 2026 contemplan que los pequeños municipios riojanos reciban un 96 % más de financiación que en 2023, «un ejemplo de discriminación positiva, que prioriza a los territorios más vulnerables».

Además, ha anunciado un aumento de la inversión para el apoyo al pequeño comercio y la venta ambulante, que alcanzará los 500.000 euros en 2026, frente a los 380 actuales.

Se ha referido al programa de inclusión financiera para garantizar el acceso a servicios bancarios en 128 municipios que ahora no cuentan ni con cajero automático ni con atención bancaria presencial.