Donde había ordenadores, ahora hay queso

Es una de las arterias más importantes del centro de Logroño y, como todas, ha ido experimentando cambios con el paso del tiempo, sobre todo en los comercios que allí se asientan. Los establecimientos de la calle San Agustín han variado en los últimos años y, como prueba, las dos imágenes que acompañan a este texto.

2025 2005

Hace veinte años, en la esquina con Capitán Gallarza se localizaba una tienda de informática; ahora en ese mismo punto, el exfutbolista Agustín Abadía regenta 'La casa de los quesos'.

