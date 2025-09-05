La UR acoge este sábado un examen para ser guardia civil al que se presentan 1.152 opositores

La Universidad de La Rioja (UR) acoge este sábado el primer examen para lograr una plaza en la Guardia Civil, al que se presentan un total de 1.152 opositores (761 hombres y 391 mujeres), de los que casi el 34% son mujeres, informó el Instituto Armado.

Del total de aspirantes que se examinarán en la UR, hay 211 de La Rioja (125 hombres y 86 mujeres) y el resto proceden de: Álava (27), Vizcaya (50), Burgos (207), Cantabria (301), Guipúzcoa (38), Navarra (128), Palencia (112) y Soria (78).

En España, son 27.614 las personas que se presentan a las primeras pruebas para la obtención de una de las 3.118 plazas ofertadas este año para ser guardia civil, de las cuales el 32,36 % son mujeres.

Previamente a esta fase de oposición se ha llevado a cabo la de concurso, en la que se han evaluado los méritos que cada aspirante.

Las pruebas

La prueba practicada este sábado consiste en la realización de una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos.

Las personas opositoras que obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocadas para las pruebas físicas: un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.

Los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Superado esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.